Điều chỉnh tổ chức giao thông trên trục đường Chu Văn An - Vạn Phúc

Cụ thể, theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xén dải phân cách mở mới 3 điểm tại các vị trí: Trước cổng Tập đoàn GPS, ngõ 39 Vạn Phúc và tòa nhà 51 tầng; xén mở rộng 4 điểm mở dải phân cách hiện trạng tại các vị trí: Trước số nhà 11 đường Vạn Phúc, cổng Công ty Len Hà Đông, chùa Vạn Phúc, ngõ 133 Vạn Phúc.



Tuyến đường Chu Văn An. Ảnh: hanoi.gov.vn

Đóng 12 điểm quay đầu tại dải phân cách giữa đường Chu Văn An - Vạn Phúc tại các vị trí: Trước Bưu điện Hà Đông, lối ra vào tòa nhà Chung cư tòa tháp Thiên niên kỷ, phố Trương Công Định, nút giao đường Ngô Quyền - Chu Văn An, lối ra vào Chung cư Gold Silk, đối diện cầu Cong, ngõ 25 Vạn Phúc, cổng làng Vạn Phúc, ngõ 68 Vạn Phúc, phố Vũ Văn Cẩn, gần nút Vạn Phúc - Tố Hữu, trước cửa hàng xăng dầu số 22 Vạn Phúc.

Các phương tiện được phép quay đầu tại các điểm mở mới, mở rộng điểm mở dải phân cách trên đường Chu Văn An - Vạn Phúc.

Để thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai rà soát, điều chỉnh, lắp đặt hệ thống biển báo, sơn kẻ tổ chức giao thông theo đúng nội dung phương án điều chỉnh.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn giao thông cho các phương tiện lưu thông theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện, đề xuất và báo cáo lãnh đạo Sở điều chỉnh phương án phù hợp.

Sở Giao thông Vận tải đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại khu vực điều chỉnh tổ chức giao thông; phối hợp điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút cho phù hợp.

Cùng với đó, đề nghị UBND quận Hà Đông chỉ đạo, bố trí các lực lượng chức năng phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Cảnh sát giao thông và các bên có liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong khu vực tham gia giao thông tuân thủ theo đúng nội dung thông báo; kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực điều chỉnh tổ chức giao thông.