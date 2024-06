Điều chưa biết về những hành vi "quái dị" của nhóm đối tượng cuồng tín tà đạo "Thiên Triều Nam Quốc"

Cuồng tín "Thiên Triều Nam Quốc"

Đây là vụ án gây bức xúc dư luận thời gian qua liên quan đến việc chị T.T.B.D (33 tuổi, trú tại xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết) bị chồng cũ và gia đình chồng cũ giữ trái pháp luật và hành hung gây thương tích, xảy ra trên địa bàn phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết vào ngày 15/4/2024.

Hai đối tượng Nguyễn Thị Hoài Diễm và Nguyễn Thị Ngọc Lan (từ trái sang bi công an bắt tạm giam). Ảnh: CACC

Cũng trong ngày 10/6, trao đổi với Dân Việt, những người nắm rõ sự việc đã bày tỏ sự vui mừng khi các cơ quan chức năng và Công an TP. Phan Thiết(Bình Thuận) thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 bị can.

Một số người dân cho biết, sở dĩ người vợ cũ bị tra tấn dã man như thời trung cổ là do những người phía bên chồng tự xưng mình là nhóm "Thiên Triều Nam Quốc".

Theo trình bày của chị T.T.B.D, tại căn (phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết), nơi vợ chồng chị trước đây từng có những tháng năm hạnh phúc thì thời gian qua lại biến thành nơi tra tấn chị dã man.

Những người bên chồng chị T.T.B.D do cuồng tín "Thiên Triều Nam Quốc" đã ép chị nhận tội đã dùng bùa ngải hại người, trộm cắp, ngoại tình…Những người bên chồng ra lệnh, nếu chị không nhận tội sẽ ép chị uống nước thải và nước lau nhà để "trục xuất tà"ra khỏi người chị.

Những lần như vậy chị cố gắng phản kháng thì bị đánh đập dã man... Do thương con, muốn ở lại chăm sóc nên chị T.T.B.D đã cam chịu, không dám báo cho gia đình mẹ đẻ và mọi người biết, cũng không điện thoại để cầu cứu ai.

Hình ảnh cúng kiến trừ tà trong đêm tối của việc cuồng tín. Ảnh: NDCC

Đến ngày 18/4, khi được cho về nhà mẹ đẻ ở xã Phong Nẫm (Phan Thiết) để lấy giấy tờ, chị T.T.B.D đã trốn và cùng gia đình đến công an trình báo. Thời điểm này, thương tích của chị T.T.B.D bị nghiêm trọng như bầm quanh mắt, gò má, xuất huyết kết mạc mắt hai bên, vết bầm hai cẳng bàn tay, mặt trong hai đùi, sưng bầm sống mũi và nhiều thương tích ở vùng kín…

Theo tố cáo của chị T.T.B.D, bên chồng chị cho rằng chị chính là con gái của.. Tư Mã Ý (nhân vật trong truyện Tam Quốc chí của lịch sử Trung Hoa), đầu thai về làm dâu để hãm hại cả gia đình chồng. Họ nói chị chính là yêu quái nên ép buộc chị phải ly hôn. Chị không chấp thuận thì bị cả gia đình liên tục đánh đập, hành hạ như trên.

Cảnh giác với các hành vi mờ ám

Theo những hình ảnh và clip người dân xung quanh ghi lại cho thấy, những hoạt động cúng bái rất kỳ dị và cuồng tín của gia đình chồng cũ chị T.T.B.D.

Trong sân lớn, giữa đêm tối bên nhà chồng còn dựng lên "pháp trường" để xử tội các hình nộm mà họ gọi tên nạn nhân rồi ném tất cả vào chảo lửa đang cháy để trừ tà...

Điều mà nhiều người dân xung quanh bất ngờ là các thành viên trong gia đình chồng cũ của chị T.T.B.D. là trí thức, có người từng công tác trong ngành giáo dục nhưng nay đã nghỉ việc.

Do quá cuồng tín với "Thiên Triều Nam Quốc", cả 4 người trong gia đình đều ly hôn. Có 5 đứa trẻ, trong đó có 3 con của chị T.T.B.D., và 2 con của đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Thị Ngọc Lan, đều không được đến trường.

Cùng với việc khởi tố các đối tượng vi phạm, Công an TP. Phan Thiết cũng đã giải cứu 2 con nhỏ của đối tượng Lan, tạm thời giao cho người chồng chăm sóc.

Dựng cả pháp trường để hành hình các hình nộm ném vào chảo lửa theo cuồng tín tà giáo "Thiên Triều Nam Quốc" Ảnh: NDCC

Sáng 10/6, trao đổi với Dân Việt, Thượng tá Trần Long Khánh - Trưởng Công an TP. Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, nhóm người tự xưng "Thiên Triều Nam Quốc" ở Bình Thuận là "tà đạo". Nhóm này mới phát sinh ở Bình Thuận thời gian gần đây.

Theo Thượng tá Trần Long Khánh, hành vi của nhóm này rất mờ ám, người dân phải hết sức cảnh giác khi có ai đó rủ rê tham gia nhóm, không để nhóm người xấu này lợi dụng…

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, việc khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 bị can là nỗ lực rất lớn của các trinh sát, điều tra viên Công an TP. Phan Thiết.

Trước đó, trong quá trình là việc, các bị can có nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, đã phi tang hết số thẻ nhớ trong camera tại căn nhà giam giữ chị nạn nhân. Các bị can đã bàn bạc thống nhất lời khai để qua mặt nhà chức trách. Chưa hết, họ còn gửi đơn tố cáo, khiếu nại khắp nơi.

Qua khám xét, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ quan trọng. Hiện vụ án đang được nhà chức tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Dùng chày gỗ, cối gỗ đánh đập, hành hung

Theo Công an tỉnh Bình Thuận: Ngày 4/12/2023, chị T.T.B.D đã cùng chồng là Nguyễn Tự Tín (33 tuổi, trú tại xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết) về tại số nhà 86, đường Nguyễn Phúc Nguyên, khu phố 14, phường Phú Thủy để sinh sống.

Đến ngày 29/12/2023, chị và chồng ly hôn, tuy nhiên sau khi ly hôn, chị tiếp tục ở với chồng cũ tại căn nhà trên để tiện chăm sóc 3 đứa con nhỏ.

Thời gian ở tại đây, Tín và các thành viên trong gia đình cho rằng chị T.T.B.D là mầm họa cho gia đình mình nên Tín, Diễm và Lan (chị ruột của Tín) đã bàn bạc thống nhất nhờ 2 đối tượng Tâm và Tình giúp sức trong việc thực hiện hành vi canh giữ chị , không cho ra khỏi nhà.

Quá trình chị T.T.B.D bị canh giữ thì Tín, Lan và Diễm thay nhau dùng tay, chân, chày gỗ, cối gỗ đánh đập, hành hung, gây thương tích cho chị. Đến ngày 15/4/2024, lợi dụng sơ hở, chị đã trốn thoát và đến Công an phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết trình báo toàn bộ sự việc.

Để khởi tố, bắt giam được các bị can trong vụ án này là sự nỗ lực rất lớn của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết cùng với các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh Bình Thuận. Bởi trước đó, các bị can có thái độ chống đối, không hợp tác, có nhiều thủ đoạn rất tinh vi để đối phó với cơ quan điều tra…

Clip cúng trừ tà trong đêm tối của việc cuồng tín "Thiên Triều Nam Quốc". Ảnh: NDCC





Trước đó, chiều 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Ngọc Lan (36 tuổi, trú tại phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết) và Nguyễn Thị Hoài Diễm (40 tuổi, trú tại xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết).

Đồng thời, khởi tố bị can và ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồng Tâm (50 tuổi, trú tại, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình) và Trần Hữu Tình (33 tuổi, trú tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết) về hành vi "Giữ người trái pháp luật".

Sau khi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, các cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét tại số nhà 29, Trần Bình Trọng, xã Thiện Nghiệp và căn biệt thự số 241, Bàu Me, xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết. Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng có liên quan đến vụ việc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan nói gì trước ngày bị bắt? Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Lan cho rằng việc cúng bái của gia đình bà không phải cuồng tín mà đã diễn ra từ 4 đến 5 đời của dòng họ. "Từ người già nhất họ cũng biết gia đình tôi cúng từ khi nào, đó là gia truyền của gia tộc chúng tôi, với đức tin của mình, chúng tôi chỉ thực hiện trong gia đình và một vài người trong dòng họ. Chúng tôi không xúi giục ai, không kêu gọi ai, hay lấy tiền của ai, không ảnh hưởng đến sức khoẻ của ai…", bà Lan trình bày.