Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện bị bắt vì liên quan đến khai thác cát trái phép ở Bình Thuận

Bị bắt vì sửa họ tên trong hồ sơ

Theo Công an tin Bình Thuận, 2 cán bộ này đã sửa tên họ trong hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về khai thác khoáng sản nhằm bảo kê cho ông "trùm" khai thác cát trái phép ở huyện Hàm Tân (Bình Thuận).

Ông Nguyễn Ngọc Châu, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân, nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ bị bắt. Ảnh: CACC

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tống đạt lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Châu, 47 tuổi, ngụ xã Sơn Mỹ, là Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ) và Trần Viết Quý, 42 tuổi, công chức địa chính xã Sơn Mỹ.

Hai bị can trên cùng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 BLHS.

Trước đó, ngày 23/5, Thường trực HĐND huyện Hàm Tân đã có quyết định tạm đình chỉ tư cách Đại biểu HĐND xã Sơn Mỹ với hai bị can trên.

Nguồn tin cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ khai thác cát trái phép ở huyện Hàm Tân, Cơ quan điều tra phát hiện có dấu hiệu bảo kê của một số cán bộ.

Ông "trùm" khai thác cát trái phép

Cụ thể, từ tháng 4/2020 đến tháng 9/2022, Nguyễn Hữu Chính đã bị xử phạt vi phạm hành chính 6 lần về các hành vi khai thác khoáng sản trái phép; sử dụng đất sai mục đích; huỷ hoại đất.

Sau đó, UBND huyện Hàm Tân yêu cầu chuyển hồ sơ vi phạm sang Công an huyện Hàm Tân để điều tra các hoạt động khai thác khoáng sản của Nguyễn Hữu Chính.

Cơ quan điều tra phát hiện hai bị can trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thay đổi tên họ người vi phạm trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhằm bảo kê cho Nguyễn Hữu Chính.

Công an Bình Thuận xác định, từ tháng 8/2023 đến thời điểm bị bắt (tháng 4/2024), Nguyễn Hữu Chính, là “trùm” cùng với các đồng phạm đã có hành vi khai thác cát trái phép, đưa về các bãi tập kết ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân.

Sau đó, dùng xe tải ben vận chuyển cát đến xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiêu thụ. Tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác trái phép hơn 25.000 m3.

Trước đó vào ngày 3/4. Công an Bình Thuận đã bắt tạm giam ông "trùm" Nguyễn Hữu Chính. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra cũng xác định, Phan Đình Trọng Huy (31 tuổi); Lê Hoàng Khôi (30 tuổi); Nguyễn Thành Công (23 tuổi) đều ngụ xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận và Nguyễn Văn Trung (31 tuổi) ngụ xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Nguyễn Hữu Chính trong việc cảnh giới, khai thác cát và vận chuyển cát đi tiêu thụ.

Vì vậy, ngày 17/5, Công an Bình Thuận đã công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam đối với 4 bị can trên về tội khai thác khoáng sản trái phép..

Công an tỉnh Bình Thuận cũng phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Phan Đình Trọng Huy tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Văn Trung ở xã Sơn Mỹ, Hàm Tân.

Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xử lý theo quy định pháp luật.