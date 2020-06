Điều động Giám đốc Công an Lai Châu làm Giám đốc Công an Bắc Kạn

Sáng 30/6, tại Bắc Kạn đã diễn ra lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và tặng hoa cho tân Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - đại tá Dương Văn Tính. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và tặng hoa cho đại tá Hà Văn Tuyên.

Theo đó, đại tá Hà Văn Tuyên - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn; TS, đại tá Dương Văn Tính - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn được điều động nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định về việc điều động đối với đại tá Hà Văn Tuyên và đại tá Dương Văn Tính. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng, đồng thời nêu rõ những khó khăn, thách thức cũng như yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với 2 vị lãnh đạo nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm.

Ông Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tặng hoa chúc mừng Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn và Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Bộ Công an.

Đại tá Hà Văn Tuyên cho biết đây là niềm vinh dự lớn của bản thân và gia đình.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn khẳng định, trong suốt quá trình công tác, dù ở vị trí công tác nào cũng luôn tận tâm, tận lực, không quản ngại khó khăn vất vả, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

"Bắc Kạn là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, có nhiều nét tương đồng với tỉnh Cao Bằng nơi tôi sinh sống, gắn bó, công tác và trưởng thành. Đây là thuận lợi rất lớn để tôi hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.



Về công tác tại tỉnh Bắc Kạn, tôi có điều kiện gần gia đình hơn, toàn tâm, toàn ý làm việc, cống hiến, đoàn kết cùng các đồng chí, đảng bộ, các cán bộ chủ chốt Công an tỉnh Bắc Kạn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", tân Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn chia sẻ.

Đại tá Hà Văn Tuyên (SN 1969, tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) có bằng ThS Luật, từng kinh qua các chức vụ: Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị (Công an tỉnh Cao Bằng), Trưởng Công an huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng), Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.