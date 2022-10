Điều gì xảy ra với cơ thể khi mỗi ngày uống một cốc nước cam?

Nhiều người uống nước cam mỗi ngày và họ cảm thấy hài lòng khi biết rằng thức uống mà họ lựa chọn chứa nhiều vitamin, chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Nhiều người có thể cho rằng vì nước cam được làm từ những quả cam tươi ngon nên nó tốt một cách tự nhiên.

Tuy nhiên nếu bạn lựa chọn uống nước cam mỗi ngày, liệu điều này có gây ra bất cứ điều gì tiêu cực cho sức khỏe hay không. Dưới đây là những gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn chọn uống nước cam hàng ngày.

Bạn có thể tăng cân nếu uống nước cam mỗi ngày

Uống nước cam chắc chắn sẽ làm hài lòng người thưởng thức nhưng tiêu thụ quá nhiều đồ uống này trong bữa sáng thực sự có thể khiến bạn tăng cân. Một cốc nước cam cỡ 8 ounce (hơn 236ml) chứa khoảng 110 calo trong khi cả một quả cam chỉ có 62 calo. Và việc thiếu chất xơ trong nước cam có thể khiến bạn đói trở lại chỉ sau vài giờ, đặc biệt nếu bạn kết hợp nó với bữa sáng ít đường, ít chất xơ.

Hơn nữa, nghiên cứu chỉ ra rằng một ly nước ép trái cây 100% mỗi ngày, chẳng hạn như nước cam, có thể làm tăng 0,5-0,75 pound (226g-340g) trong suốt bốn năm. Điều này có vẻ không nhiều, nhưng hãy nghĩ đến hậu quả nặng nề nếu bạn uống nhiều hơn một khẩu phần mỗi ngày.

Có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2

Mặc dù đường trong nước cam là đường tự nhiên nhưng nó là đường fructose có thể trực tiếp và gián tiếp làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Theo Healthline, fructose là một loại đường đơn giản có trong trái cây. Khi kết hợp với glucose, nó tạo nên một nửa lượng đường ăn thông thường (còn được gọi là sucrose).

Hấp thụ quá nhiều fructose có thể làm hỏng gan, dẫn đến kháng insulin, một tình trạng mà cơ thể không phản ứng bình thường với insulin. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến bệnh tiểu đường tuýp 2. Một lượng lớn đường fructose cũng có thể dẫn đến tăng cân và nhiều mỡ bụng hơn, cả hai đều là yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường.

Nếu uống nước cam mỗi ngày, bạn có thể bị ợ chua khó chịu

Nếu bị ợ chua, bạn nên tránh xa việc uống một cốc nước cam vào buổi sáng. Theo Healthline, nước ép trái cây họ cam quýt có thể gây ra một số triệu chứng khó chịu về thực quản và tiêu hóa. Trên thực tế, một nghiên cứu năm 1995 được công bố trên tạp chí Gastroenterology liên quan đến hàng trăm người thường xuyên bị chứng ợ nóng, cho thấy 73% người tham gia báo cáo đã trải qua các triệu chứng sau khi uống một ly nước cam hoặc nước bưởi. Nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ axit cao trong thức uống này có thể là thủ phạm.

Uống nước cam mỗi ngày có hại cho răng

Theo một nghiên cứu năm 2009 của Trung tâm Y tế Đại học Rochester (Mỹ), axit cao trong nước cam có thể làm suy yếu men răng. Sự xói mòn từng ngày này có thể là chất xúc tác khiến sâu răng lan rộng hơn. Hơn nữa, đồ uống chứa nhiều đường và axit tạo ra tác hại gấp đôi.

Nếu muốn bảo vệ răng miệng, bạn nên pha loãng nước hoa quả với khoảng 50% nước để giảm nguy cơ tổn thương răng.

Tăng cường miễn dịch

Theo Healthline, thức uống có vị ngọt từ cam quýt chứa đầy vitamin C giúp tăng cường miễn dịch, một loại vitamin thiết yếu mà cơ thể chúng ta không thể tự tạo ra một cách tự nhiên. Liều lượng vitamin C được đề xuất hàng ngày là 75-90mg, và một ly 100% nước cam cỡ 6-8 ounce (117-236ml) cung cấp khoảng 93mg vitamin C.

Vitamin C giúp thúc đẩy sản xuất các tế bào bạch cầu được gọi là tế bào lympho và tế bào thực bào, giúp bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng, và sau đó nó tiếp tục đảm bảo rằng các tế bào này hoạt động bình thường.

Bạn sẽ nhận được lợi ích của chất chống oxy hóa

Theo Healthline, một cốc nước cam có chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid, carotenoid và axit ascorbic. Những chất chống oxy hóa này cung cấp khả năng chống lại tổn thương oxy hóa dẫn đến một số bệnh như bệnh tim và ung thư. Chúng thậm chí còn giúp chống lại sự lão hóa.

Uống nước cam mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận

Nếu bạn bị sỏi thận, sẽ có lợi khi chọn uống nước cam mỗi ngày. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng nước ép cam quýt - và đặc biệt là nước cam, có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận tái phát.

Chất citrate trong nước cam làm giảm nồng độ axit trong nước tiểu một cách tự nhiên, ngăn ngừa sự hình thành những viên sỏi này ngay từ đầu. "Nước cam có khả năng đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh sỏi thận và có thể được coi là một lựa chọn cho những bệnh nhân không dung nạp kali citrate", bác sĩ Clarita Odvina, trợ lý giáo sư nội khoa tại Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas (Mỹ) nói với WebMD.

Nếu uống nước cam mỗi ngày, trái tim sẽ cảm ơn bạn

Hesperidin là một trong những chất chống oxy hóa tuyệt vời, có thể giúp cải thiện chức năng mạch máu, giảm nguy cơ bạn bị tắc nghẽn động mạch, đột quỵ và bệnh tim.

Theo báo cáo của WebMD, một nghiên cứu liên quan đến 24 nam giới có nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch cho thấy khi họ uống 500ml nước cam hoặc một loại đồ uống khác được bổ sung thêm hesperidin mỗi ngày trong cả tháng, họ đã cải thiện được chức năng nội mô và giảm huyết áp tâm trương.

Nếu bạn đang mang thai, uống nước cam mỗi ngày sẽ có lợi cho thai nhi

Theo Hiệp hội Mang thai Mỹ, thức uống có múi chứa nhiều axit folic, một loại vitamin B9 thiết yếu không được lưu trữ tự nhiên trong cơ thể và được tiêu thụ thông qua chế độ ăn uống. Axit folic đặc biệt quan trọng trong thời kỳ mang thai vì nó được sử dụng để tạo ra lượng máu bổ sung mà cơ thể bạn cần trong suốt 9 tháng đó. Nó cũng giúp ngăn ngừa các khuyết tật thần kinh xảy ra với em bé trong ba tháng đầu của thai kỳ.

Một ly nước cam 100% cỡ 8 ounce (236ml) chứa 15% lượng axit folic được khuyến nghị hàng ngày của một người.

Mang lại cho bạn một làn da tươi sáng

Nước cam có thể giúp bạn tỉnh táo vào buổi sáng và giúp làn da tươi trẻ tự nhiên. Theo Livestrong, vitamin C trong nước cam là thành phần thiết yếu tạo nên collagen và elastin, cả hai đều là chìa khóa để có được làn da đẹp và căng mọng. Thêm vào đó, chất dinh dưỡng này còn chống lại tác hại từ các gốc tự do có thể làm tăng tình trạng viêm nhiễm khiến cho mụn trứng cá trở nên tồi tệ hơn.

Cải thiện lượng cholesterol

Một nghiên cứu năm 2013 trên tạp chí Lipid in Health and Disease cho thấy những người uống nước cam thường xuyên và liên tục có mức cholesterol toàn phần thấp hơn và giảm mức LDL (hay còn gọi là cholesterol xấu). Theo Livestrong, nước cam có chất chống oxy hóa flavonoid có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi các vấn đề về tim mạch và thậm chí làm giảm huyết áp. Hơn nữa, theo ghi nhận của Healthline , các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng nước cam có thể làm tăng HDL của bạn (cholesterol "tốt").

Bạn sẽ tiêu thụ nhiều kali hơn

Kali là một khoáng chất thiết yếu, hoạt động cùng với natri để duy trì sự cân bằng chất lỏng tối ưu trong cơ thể. Ngoài ra, kali có thể giúp giúp giảm tình trạng mất canxi trong xương.

Theo AHA, lượng kali được khuyến nghị hàng ngày là 4.700mg mỗi ngày. Và nước cam là một nguồn giàu kali, một khẩu phần 8 ounce (236ml) cung cấp gần 500mg kali, nhiều hơn cả chuối.