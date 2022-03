Điều ít biết về cặp diễn viên chính phim truyền hình gây sốt "Hẹn hò chốn công sở"

"Hẹn hò chốn công sở" - cơn sốt mới của màn ảnh nhỏ xứ Hàn

Ngày 16/3, nền tảng Good Data Corporation đã công bố danh sách những phim truyền hình được yêu thích nhất hàng tuần của Hàn Quốc. Theo đó, vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng thuộc về Tuổi 25, tuổi 21 (Twenty five, twenty one). Đây cũng là tuần thứ 5 liên tiếp tác phẩm do đài tvN (Hàn Quốc) sản xuất thống trị làng phim ảnh xứ kim chi.

Một cảnh trong phim "Hẹn hò chốn công sở" (Ảnh: Naver).

Theo sau Twenty five, twenty one chính là tác phẩm nổi tiếng không kém mới lên sóng - Hẹn hò chốn công sở (A Business Proposal), do đài SBS (Hàn Quốc) sản xuất. Phim được xây dựng dựa trên webtoon (truyện tranh trên mạng) cùng tên của HaeHwa. Phim xoay quanh cuộc gặp gỡ định mệnh giữa nữ nghiên cứu viên Shin Ha Ri (Kim Se Jeong đóng) và nam giám đốc đến từ gia đình tài phiệt Kang Tae Mu (Ahn Hyo Seop đóng).

Vì muốn giúp bạn thân, Ha Ri đã dùng danh tính giả để đi xem mắt hộ và không may "đối tác hẹn hò" lại chính là sếp của cô - Tae Mu. Kể từ đó, loạt tình huống dở khóc dở cười liên tiếp xảy ra khiến khán giả không khỏi thích thú.

Phim thuộc thể loại hài, tâm lý tình cảm mang lại cảm giác thư giãn thoải mái, vui vẻ cho người xem. Chuyện tình giữa "Hoàng tử và Lọ Lem" được thể hiện một cách nhẹ nhàng trong từng chi tiết hài hước không quá cường điệu trong phim. Điều này tạo nên sức hút cho bộ phim.

Dàn diễn viên trẻ nội lực của "Hẹn hò chốn công sở" (Ảnh: SBS).

Nhiều khán giả đánh giá Hẹn hò chốn công sở có mô típ cũ, nhưng cách xây dựng tình tiết hài hước, diễn xuất duyên dáng của dàn diễn viên trong phim khiến một tác phẩm dù bị xem là "cũ" về nội dung vẫn có sức hấp dẫn với khán giả. Nhịp phim nhanh, mang đậm tính giải trí cùng sự cá tính, câu chuyện riêng của từng nhân vật khiến khán giả không thể rời mắt.

Ngoài nội dung nhẹ nhàng, hài hước, sự kết đôi hoàn hảo của cặp diễn viên chính trong phim cũng là yếu tố tạo nên sự thành công cho Hẹn hò chốn công sở. Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong của Hẹn hò chốn công sở đều được fan đánh giá cao về khả năng diễn xuất, sự kết đôi ăn ý và nhan sắc hoàn hảo.

Hiện, Kim Se Jeong và Ahn Hyo Seop đang đứng thứ 3 và 4 trong danh sách các diễn viên Hàn Quốc được người xem thảo luận nhiều nhất. Cặp nam nữ chính của Hẹn hò chốn công sở còn là những nghệ sĩ có học vấn cao khi đều tốt nghiệp các trường Đại học top đầu của Hàn Quốc.

Kim Se Jeong và Ahn Hyo Seop của "Hẹn hò chốn công sở" là gương mặt đang lên của màn ảnh xứ Hàn (Ảnh: Naver).

Trailer giới thiệu bộ phim "Hẹn hò chốn công sở" (Video: The Swoon).

Kim Se Jeong - Nữ chính của "Hẹn hò chốn công sở"

Trước khi lấn sân qua mảng diễn xuất, Kim Se Jeong, sinh năm 1996, từng là cái tên nhận được nhiều chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Produce 101 (Hàn Quốc) mùa 2 và xuất sắc giành vị trí top 2. Với thành tích này, cô chính thức ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc thần tượng I.O.I. Cô được đánh giá cao nhờ giọng hát nội lực và giàu cảm xúc.

Sau khi I.O.I hết thời hạn hợp đồng, Se Jeong chuyển sang hoạt động solo. Nữ thần tượng còn tấn công điện ảnh và gặt hái nhiều thành tích tốt. Ngoài Hẹn hò chốn công sở, nữ diễn viên 9X từng gây ấn tượng trong series School 2017 (2017), The Uncanny Counter (2020-2021).

Kim Se Jeong xuất thân là một nữ thần tượng xứ Hàn (Ảnh: Naver).

Được biết, Se Jeong có một tuổi thơ vô cùng khó khăn. Trong một lần tham gia chương trình giải trí, cô đã kể về hoàn cảnh gia đình: "Lần đầu gia đình tôi đến Seoul, gia đình tôi chỉ ở trong ngôi nhà rộng vỏn vẹn 40 m2 và đó là nhà dì tôi".

Bố mẹ Kim Se Jeong ly hôn khi cô còn nhỏ, mẹ của nữ diễn viên phải trải qua nhiều ngành nghề để có đủ tiền nuôi con. Mãi đến năm 40 tuổi, mẹ của Se Jeong mới kiếm được công việc kế toán ổn định và đỡ vất vả hơn.

Hiểu được nỗi vất vả của mẹ, Seo Jeong quyết tâm học tập và từng có ý định từ bỏ ước mơ trở thành một thần tượng Kpop. Biết được nỗi lòng của con, mẹ nữ diễn viên đã ủng hộ con gái theo đuổi con đường nghệ thuật.

Kim Se Jeong từng trải qua tuổi thơ khó khăn nhưng luôn nỗ lực chứng minh bản thân (Ảnh: Naver).

Nữ diễn viên xinh đẹp cũng không phụ lòng đấng sinh thành khi giành thành tích cao trong học tập. Cô thi đậu vào khoa Nghệ thuật và Thể thao, chuyên ngành Âm nhạc ứng dụng của Trường Đại học nữ sinh Hanyang (Hàn Quốc). Đây được xem là môi trường đào tạo nên những kỹ sư, sinh viên ưu tú nhất, đặc biệt góp phần vào sự thành công của Hàn Quốc thập niên 1970.

Đại học Hanyang là một trong những đại học hàng đầu của Hàn Quốc và thậm chí, ngôi trường này cũng lọt top 400 trường đại học danh giá trên thế giới. Thậm chí, những tên tuổi đình đám như chủ tập đoàn lớn của Hyundai, Samsung, LG cũng từng học tập tại đây. Kim Se Jeong đã vượt qua những khó khăn và vươn lên giành tấm bằng loại giỏi.

Kim Se Jeong trở thành ngôi sao mới của màn ảnh xứ Hàn nhờ thành công của "Hẹn hò chốn công sở" (Ảnh: SBS).

Ahn Hyo Seop - Mỹ nam xuất sắc của "Hẹn hò chốn công sở"

Ahn Hyo Seop, sinh năm 1995, mang hai quốc tịch Hàn Quốc và Canada. Nam diễn viên sinh ra tại Hàn Quốc và theo gia đình sang Canada sinh sống khi mới 7 tuổi.

Dù sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế bình thường nhưng cha mẹ của Ahn Hyo Seop đã nỗ lực để giúp anh đạt được ước mơ du học. Năm 17 tuổi, anh trở về Hàn Quốc và chính thức theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại trường đại học Kookmin (Hàn Quốc).

Ahn Hyo Seop xuất sắc khi vào vai con trai nhà tài phiệt trong "Hẹn hò chốn công sở" (Ảnh: SBS).

Khi trở về Hàn Quốc, Hyo Seop đầu quân cho tập đoàn giải trí JYP và được định hướng trở thành thành viên nhóm nhạc nam xứ Hàn - Got7. Tuy nhiên, sau đó, anh từ chối lời mời để theo đuổi những mục tiêu khác.

Nam nghệ sĩ hoạt động trong hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Tài tử 9X từng gây chú ý khi tham gia bộ phim truyền hình Still 17 (2018), Abyss (2019), Dr. Romantic 2 (2020) và Lovers of the Red Sky (2021).

Ahn Hyo Seop sở hữu ngoại hình đẹp, điển trai. Anh còn có khả năng sử dụng lưu loát ngoại ngữ, biết chơi các loại nhạc cụ như piano, violin hay các môn thể thao như bóng rổ và tennis. Anh cũng có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

Ahn Hyo Seop từng có thời gian sống tại Canada trước khi về Hàn Quốc lập nghiệp (Ảnh: Drama).

Ahn Hyo Seop là sinh viên giỏi của trường Đại học Kookmin (Hàn Quốc). Đây là ngôi trường nằm trong top 50 trường đại học tốt nhất châu Á vào năm 2016 và là trường đại học lớn thứ 7 trong các trường đại học ở Seoul, Hàn Quốc. Sinh viên tốt nghiệp trường này đều có cơ hội làm việc tại các công ty, tập đoàn lớn như Samsung, LG, Hyundai...

Sự thành công của Người thầy y đức và mới nhất là Hẹn hò chốn công sở đang mở ra tương lai sáng lạn trong ngành giải trí cho Ahn Hyo Seop.

Ahn Hyo Seop sở hữu ngoại hình sáng cùng năng lực diễn xuất (Ảnh: Elle).