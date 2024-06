Điều kiện tuyển sinh Văn bằng 2 trong Công an nhân dân

Em đang là sinh viên trường Đại học Duy Tân, khoa Quản trị kinh doanh. Em muốn sau khi tốt nghiệp Đại học sẽ đăng ký vào trường Công an nhân dân theo phương án thi Văn bằng 2 thì em cần chuẩn bị những điều kiện như thế nào để được thi Văn bằng 2? (Bạn đọc Phan Đức Xanh Rin).

Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an trả lời:

Tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân (như em Phan Đức Xanh Rin gọi là tuyển sinh Văn bằng 2) thực hiện theo hướng dẫn tuyển sinh hàng năm của Bộ Công an.

Bản thân em Phan Đức Xanh Rin có nguyện vọng theo học tại trường Công an nhân dân sau khi tốt nghiệp đại học, em cần đảm bảo đủ điều kiện về học lực trình độ đại học (trường Đại học Duy Tân), đủ tiêu chuẩn sức khỏe và tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an.

Một số thông tin điều kiện cơ bản như: có tuổi đời không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi); chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam; chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp; xếp hạng bằng tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên...

Để biết cụ thể hơn về các điều kiện dự tuyển, em cần theo dõi thông tin tuyển sinh được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi tuyên truyền hướng nghiệp của các học viện, trường Công an nhân dân để biết cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển trong năm tuyển sinh.