Điều tra hai công an đánh nhau, một người nhập viện

Ngày 29/8, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm được thông tin về việc hai công an của đơn vị đánh nhau. Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh làm rõ và xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Trần Hậu Tâm đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trước đó vào trưa 27/8 tại đường 19/5, phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai thanh niên. Sự việc khiến anh Trần Hậu Tâm (SN 1992, trú xã Ea H'Đing, huyện Cư M'Gar, Đắk Lắk) phải nhập viện điều trị.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân Trần Hậu Tâm nhập viện vào khoảng 12 giờ 43 ngày 27/8. Bệnh nhân khai đã bị người khác dùng tay và mũ bảo hiểm đánh vào đầu mặt nên đang bị đau đầu, chóng mặt và tức ngực.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định anh Trần Hậu Tâm bị vỡ xương hàm trái, dưới mi mắt trái có 2 vết thương chảy nhiều máu và bị đa chấn thương phần mềm vùng đầu, mặt và một số vùng khác. Hiện bệnh nhân Trần Hậu Tâm được đưa vào khoa Răng hàm mặt để điều trị.

Theo tìm hiểu, trưa 27/8 anh Trần Hậu Tâm đã tìm gặp vợ chồng anh Mông Phạm Thái Bằng (SN 1994) để giải quyết mâu thuẫn về tiền bạc. Sau đó, anh Trần Hậu Tâm đã gặp anh Mông Phạm Thái Bằng đang đi xe ô tô ở gần nhà bố mẹ vợ trên đường 19/5.

Tại đây, anh Trần Hậu Tâm đã đề nghị Mông Phạm Thái Bằng xuống xe nói chuyện thì hai bên xảy ra xô xát. Theo Trần Hậu Tâm, anh bị Mông Phạm Thái Bằng kẹp cổ đánh vào mặt đầu, sau đó dùng mũ bảo hiểm đánh tiếp. Trong khi đó, Mông Phạm Thái Bằng lại cho rằng mình chỉ tự vệ do bị Trần Hậu Tâm chặn xe gây sự.

Đáng chú ý, cả hai người nói trên hiện đều công tác tại Công an tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, Trần Hậu Tâm công tác tại Phòng PC06 (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) và Mông Phạm Thái bằng công tác tại Phòng PC67 (Phòng Cảnh sát giao thông).

Đặc biệt, Mông Phạm Thái Bằng còn là con rể của ông Y Bé Ksơr, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.