Công an Đắk Lắk thông tin về clip công an xô xát, truy đuổi người dân

Ngày 26/8, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin chính thức về một clip trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh công an xô xát, truy đuổi một người đàn ông.

Một người mặc cảnh phục dùng gậy đánh một người đàn ông (ảnh cắt từ clip).

Đoạn clip xuất hiện vào tối 25/8 gây xôn xao trong cộng đồng mạng. Trong clip có hình ảnh một số người xô xát bên trong một ngôi nhà (được cho là trụ sở Công an phường) và một người mặc cảnh phục dùng gậy đánh một người đàn ông. Khi người đàn ông này bỏ chạy thì một người mặc cảnh phục đã cầm gậy ngồi sau xe một người mặc đồ dân sự đuổi theo.

Bị đánh người đàn ông này lên xe bỏ chạy (ảnh cắt từ clip).

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, sự việc trên xảy ra vào chiều 25/8, tại Công an phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk. Theo đó, sáng cùng ngày, bà Cao Thị Minh (SN 1969, trú phường Thiện An) đến Công an phường Thiện An trình báo việc con trai bà là Từ Quốc Dương (SN 1996) đã trộm cắp sầu riêng về bán lấy tiền mua ma túy hôm 24/8.



Một người mặc cảnh phục cầm gậy đuổi theo (ảnh cắt từ clip).

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Thiện An đã gửi giấy triệu tập Dương lên làm việc. Lúc 10 giờ cùng ngày, Dương đến Công an phường Thiện An nhưng do lên cơn nghiện, không làm việc được.



Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Dương mới tỉnh táo và khai nhận đã trộm 4 quả sầu riêng về cất giấu. Sau đó, Dương nhờ Thi Thanh Vũ (SN 1992, ngụ cùng phường) chở đi bán được 185.000 đồng, mua ma túy sử dụng hết.

Ngay sau đó, Công an phường Thiện An mời Vũ lên làm việc. Tại đây, Vũ không thừa nhận việc đã cùng Dương đi bán sầu riêng. Quá trình đấu tranh, Vũ chống đối, thách thức và có biểu hiện lên cơn nghiện.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, cha và 2 anh trai của Vũ là ông Thi Ngọc, Thi Dương Hùng và Thi Thanh Sơn tới công an phường. Lúc này, Sơn 1 tay cầm dao rựa, 1 tay cầm dao thái lan đến trước cổng la hét, chửi bới gây rối, chặt vào cổng. Sau đó, Sơn xông vào bên trong dùng dao đánh tháo cho Vũ chạy thoát.

Cũng theo Công an tỉnh Đắk Lắk, sự việc diễn ra có đông người dân hiếu kỳ đứng quan sát, quay phim gây khó khăn cho việc truy đuổi của lực lượng công an phường dẫn đến các đối tượng trốn thoát. Công an phường Thiện An đã thu giữ 1 con dao rựa do các đối tượng làm rơi trong quá trình bỏ chạy.

Theo cơ quan công an, đối tượng Dương có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, là đối tượng nghiện đang giáo dục tại phường. Đối tượng Vũ cũng nghiện ma túy, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Đối tượng Thi Thanh Sơn cũng nghiện ma túy có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Clip công an xô xát, truy đuổi người đàn ông.