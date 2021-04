Điều tra vật thể lạ trong "Khu vực 51" của Không quân Mỹ

Khu vực 51 được biết đến là Trung tâm thử nghiệm bay bí mật nổi tiếng của Không quân Mỹ ở Nevada. Ảnh: Driver

Phi công tư nhân Gabriel Zeifman, người thường chụp những tấm ảnh trên không của Khu vực 51- Trung tâm thử nghiệm bay bí mật nổi tiếng của Không quân Mỹ ở Nevada, đã chia sẻ loạt hình ảnh mới nhất về căn cứ này.

Những hình ảnh của Zeifman rất giống với những ảnh trước đây, nhưng lại cho thấy một góc nhìn đặc biệt tốt về một cấu trúc giống như nhà chứa máy bay kéo dài, được biết đến với cái tên nơi trú ẩn mở và ẩn, và trong đó dường như có một vật thể hình dạng kỳ lạ nào đó.

Nhà chứa máy bay nói trên rộng 36m và dài 97m nằm dọc theo một đường lăn nối khu vực đường dốc chính của căn cứ với các đường băng dài đã bị đóng. Đường lăn này kéo dài đến đường băng mới đang hoạt động ở phía Đông. Vào khoảng năm 2005, ở phía Bắc và phía Nam đường lăn này đã được mở rộng, tăng gấp ba lần chiều dài bao phủ nhà chứa. Năm tiếp theo, các cấu trúc giống như tường đã được thêm vào hai bên của cơ sở mở rộng. Cấu trúc tường này sẽ ngăn chặn tầm nhìn vào nhà chứa máy bay không những từ các đường băng chính, mà còn từ những con mắt tò mò của những người hiếu kỳ trên đỉnh núi Tikaboo cách đó vài chục dặm.

Ảnh chụp năm 2006 cho thấy trung tâm đã được xây dựng kiên cố hơn, nhiều khu vực có thêm mái che và tường chắn. Ảnh: Driver

Đến năm 2007, một bàn quay mở rộng đã được thêm vào đầu phía Nam nhà chứa. Như vậy, một chiếc máy bay có thể đi vào hầm trú ẩn, sau đó lao ra, quay đầu và quay trở lại đường lăn.

Cấu trúc này không thực sự chỉ là một nhà chứa máy bay theo nghĩa truyền thống. Nơi tránh né hoạt động do thám, giúp che giấu các thử nghiệm bay khỏi những con mắt tò mò, nhất là từ các vệ tinh trên không. Nó như là một địa điểm gần đường băng hơn, nơi mà nhân viên có thể thực hiện các kiểm tra cuối cùng và khắc phục sự cố, cũng như trang bị bất kỳ chất nổ nào, trong khi máy bay vẫn được giấu kín.

Đối với máy bay chiến thuật, những kiểu kiểm tra này được thực hiện theo kiểu truyền thống tại các khu vực đầu cuối đường băng ở các căn cứ không quân, nơi lộ thiên hoàn toàn. Tương tự như vậy, khi máy bay thử nghiệm hạ cánh, hầm trú ẩn cung cấp một nơi để nhanh chóng đưa nó ra khỏi tầm nhìn.

Cơ sở này còn có thể được sử dụng để nhanh chóng đưa máy bay quay trở lại cho một cuộc xuất kích khác.

Đến năm 2007, một dãy bốn cột ăng ten, thường gắn liền với các hoạt động của máy bay không người lái, cũng được xây dựng dọc theo phía Đông của hầm trú ẩn, cho thấy nó có thể đã được sử dụng. Có những mảng tương tự khác cũng được nhìn thấy xung quanh Khu vực 51.

Quan sát những hình ảnh mới nhất bên trong nơi trú ẩn mở và ẩn, chưa thể chắc chắn đây là vật gì. Với mắt thường, nó trông giống như một vật thể hình dao găm đặt rất thấp. Vật này có một phần nhô lên về phía sau, trông giống như một buồng lái máy bay. Vì vậy, vật thể này có thể là máy bay thử nghiệm tốc độ cao hoặc tàng hình, nằm rất sát với mặt đất.

Hình ảnh năm 2010 cho thấy khu vực có thêm 4 bốn chiếc cột ăng ten. Ảnh: Driver

Với suy đoán trên, có khả năng vật này là một chiếc máy bay bị hỏng do trục trặc và mất thiết bị hạ cánh. Đây có thể là lý do để cất giữ nó trong hầm trú ẩn cho đến khi nó có thể được chuyển đi nơi khác an toàn, vứt bỏ hoặc quay trở lại bay. Tuy nhiên đây cũng chỉ là giả thuyết và nó rất có thể là một thứ hoàn toàn khác, chẳng hạn như một phần của đĩa radar. Các hình ảnh không có độ phân giải đủ cao để có thể kết luận một cách chính xác.

Dựa trên bằng chứng hình ảnh rất hạn chế được cung cấp, thì loại máy bay có hình dạng giống với vật thể trên là chiếc Martin Marietta X-24B nâng cơ. Chương trình chế tạo chiếc máy bay này được triển khai từ một nỗ lực lớn của Không quân Hoa Kỳ và NASA nhằm tập trung vào việc khám phá khái niệm về thân máy bay nâng siêu âm. Chiếc X-24B bắt đầu bay vào giữa những năm 1970, sau đó một sáng kiến tiếp theo để chế tạo một máy bay thử nghiệm siêu thanh dựa trên những bài học kinh nghiệm từ chương trình đã xuất hiện. Công ty chế tạo vũ khí và máy bay Lockheed đang lên kế hoạch thực hiện điều đó thông qua X-24C - một phiên bản mạnh mẽ hơn của X-24B. Chiếc X-24C sẽ lớn hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm và được thiết kế để đạt được tốc độ siêu âm ở độ cao lớn bằng cách sử dụng động cơ phản lực.

Có những tuyên bố không có cơ sở cho rằng chương trình này đã biến thành một chương trình tuyệt mật, có tên mã là Copper Coast, đã bí mật bay ra khỏi Khu vực 51 trong những năm 1980. Có thể chắc chắn rằng các nghiên cứu tiên tiến về bay siêu thanh chưa bao giờ dừng lại hoàn toàn và có thể đã có nhiều chương trình bay thử tốc độ cao sử dụng các phương tiện thử nghiệm kỳ lạ đã xảy ra tại căn cứ này trong nhiều thập kỷ.

Hình ảnh có rõ nét hơn cho thấy dường như có vật thể lạ bên trong căn cứ này. Ảnh: Drive

Nói đến máy bay thử nghiệm tốc độ cao có thể tồn tại ngày nay, công ty Skunk Works đang tìm cách thử nghiệm một máy bay siêu âm sử dụng công nghệ động cơ chu trình hỗn hợp. Máy bay này cũng có hình dáng thon dài, giống như một con dao găm, tương tự như vật thể nêu trên. Một lần nữa, không thể kết luận rằng một trong những chiếc máy bay nêu trên là vật thể được thấy ở trong ảnh.

Hình ảnh cho thấy đã có thêm nhiều mái che khổng lồ mới trên các nhà chứa máy bay F-117 cũ. Ảnh: Drive

Không có gì ngạc nhiên khi máy bay tồn tại bên trong hầu hết các nhà chứa máy bay có mái che tại Khu vực 51. Điều này là dấu hiệu chỉ ra sự thiếu không gian cho cả các dự án đang thực hiện và những dự án đã hoàn thành. Thông thường, các máy bay thử nghiệm chỉ được chế tạo để bay trong một thời gian rất hạn chế, và chôn các dự án cũ xuống đất xung quanh Khu vực 51 được cho là một cách an toàn để tạo thêm không gian cho cơ sở bay có nhu cầu cao.

Một phần khó hiểu của câu chuyện này là nơi trú ẩn ẩn và mở đóng lại thông qua một bộ cửa trên cao ở mỗi đầu, không qua cửa xoay ra bên ngoài, như một số người đã nhầm lẫn với màn hình giống như bức tường ở hai bên của cơ sở. Khó có thể giải thích tại sao nó vẫn mở, mặc dù nó có thể chỉ ra rằng nó đang được sử dụng khi hình ảnh được chụp. Dù vậy, rất khó có khả năng cơ sở này được sử dụng để bay thử nghiệm vào hoặc ngay trước Ngày Giáng sinh, vì các hoạt động trên căn cứ thường kết thúc trước các ngày lễ lớn.

Vì vậy, giống như rất nhiều thứ khác liên quan đến Khu vực 51, vật thể này vẫn còn là một bí ẩn và có thể sẽ không bao giờ tìm ra được một chiếc máy bay khớp với mô tả kỳ lạ về những gì thấy được trong các bức ảnh ở trên hoặc loại máy bay đã từng tồn tại hay không. Đó là một trong những đặc điểm nổi bật của Khu vực 51 và bức màn bí mật đã được che đậy cẩn thận xung quanh căn cứ này trong sáu thập kỷ tồn tại.