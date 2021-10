Điều tra vụ 1 quân nhân bị 8 người hành hung dẫn đến tử vong

Ngày 26/10, thông tin từ Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đã bàn giao 8 nghi phạm cho Cơ quan điều tra Quân đoàn 1 (Bộ Quốc phòng), để điều tra việc hành hung một quân nhân dẫn tới tử vong xảy trên địa bàn.

Cơ quan công an xác định, quân nhân bị hành hung dẫn đến tử vong là anh T.L (19 tuổi). Rạng sáng 24/10, anh L. đi xe máy chở bạn đến tổ dân phố Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thì Bùi Văn Triệu (18 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) cùng 7 người khác đi ô tô ép xe của anh L. dừng lại.

Sau đó, nhóm thanh niên đã hành hung nam quân nhân bằng hung khí khiến anh L. trọng thương. Dù được người dân đưa vào viện cấp cứu nhưng tối cùng ngày, anh L. đã tử vong.

Một quân nhân bị hành hung tử vong. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi nhận được trình báo của gia đình quân nhân L., Công an huyện Chương Mỹ đã vào cuộc điều tra. "Do anh L. đang là quân nhân nên Công an huyện Chương Mỹ đã bàn giao cho cơ quan điều tra của Quân đoàn 1 tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền", chỉ huy Công an huyện Chương Mỹ cho biết.