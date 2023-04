Điều tra vụ nghi vấn nam thanh niên rơi xuyên mái nhà tử vong sau khi bị chồng bạn gái rượt đuổi

Tới tối 2/4, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra vụ một nam thanh niên bị rượt đuổi, rơi từ trên mái nhà xuống đất dẫn đến tử vong - theo BVPL.

Vị trí nơi anh N giẫm lên rồi rơi xuống. Nguồn: congan.com.vn

Thông tin cụ thể vụ việc từ congan.com.vn: Hơn 12 giờ trưa cùng ngày, một số công nhân ở trong xưởng gỗ tại hẻm 553 đường Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, TP.Dĩ An bất ngờ thấy một nam thanh niên rơi từ trên mái nhà xuống đất ở độ cao khoảng 10m.

Ngay sau đó, người dân tiến hành sơ cứu rồi trình báo Công an phường tới đưa nạn nhân vào bệnh viện, nhưng anh này đã tử vong vào chiều cùng ngày. Danh tính người này được xác định tên M.X.N (33 tuổi, quê Hà Tĩnh).



"Hôm nay xưởng có 3 người làm. Vừa ăn cơm trưa xong đang ngồi nghỉ thì nghe cái rầm. Tôi chạy vào thì thấy thanh niên kêu cứu, anh này than nóng, khát nước nên tôi mở máy quạt và chạy đi mua cho anh ta chai nước suối", một nữ nhân chứng kể lại. Người này còn kể anh N bị gãy tay, một bên hông, ngực bị trầy nặng.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định hôm nay anh N tới chơi tại phòng trọ của bạn gái trên đường Nguyễn Tri Phương (cách xưởng gỗ vài chục mét). Đến trưa thì chồng của cô này cũng đến rồi bắt gặp, hai người đàn ông được cho là xảy ra mâu thuẫn.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường. Nguồn: congan.com.vn

Yếu thế, anh N bị người chồng rượt đuổi chạy lòng vòng, rồi trèo lên mái nhà. Khi đang chạy trên mái xưởng gỗ thì đạp trúng chỗ mái bằng nhựa dùng để lấy ánh sáng nên rơi xuống đất, va trúng chiếc bàn gỗ bên dưới.



Còn cô gái kia khai nhận đã ly thân với chồng khoảng 2 năm, người này sống bên Đồng Nai, hôm nay người chồng bất ngờ đến thì bắt gặp.

Chiếc bàn trong xưởng gỗ bị gãy do nạn nhân rơi xuống va trúng. Nguồn: congan.com.vn

Sau vụ việc người chồng đã rời đi, còn cô gái không thấy anh N quay lại, tới khi có người gọi báo chạy vào bệnh viện thì mới hay tin, cô này sau đó được đưa về trụ sở lấy lời khai.



Khám nghiệm tử thi, anh N chết do gãy tay, gãy xương sườn, dập gan, phổi và đa chấn thương khác.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục được điều tra, truy tìm người chồng để phục vụ điều tra làm rõ.

Nguồn: PLO