Án mạng nghiêm trọng ở Hưng Yên, 2 vợ chồng trên 80 tuổi thương vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 2/4, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Chính Nghĩa (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vụ án mạng khiến người dân thôn Tạ Trung không khỏi bàng hoàng. (Ảnh: MXH). Nguồn: SK&ĐS

Thông tin ban đầu vụ án mạng: Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 2h sáng 2/4, tại nhà ông Đào Quang L. (85 tuổi, ở thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) có tiếng hô hoán.

Ngay sau đó, Công an xã Chính Nghĩa cùng quần chúng nhân dân đến nhà ông L. thì phát hiện Nguyễn Xuân Phú (30 tuổi, là cháu ngoại ông L.) đang có hành vi dùng dao đâm ông L. Tại hiện trường, công an còn phát hiện bà Mạc Thị H. (81 tuổi, vợ ông L.) đang nằm và bị 1 con dao cắm vào đầu.



Công an xã Chính Nghĩa và quần chúng nhân dân đã khống chế đối tượng Phú. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định bà H. đã tử vong, ông L. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Nhận được thông tin từ Công an huyện Kim Động, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an huyện Kim Động và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Động tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, làm rõ.

Xác minh ban đầu, Phú là đối tượng đã nhiều lần được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị thần kinh.

Xe khách tông vào nhà dân, 2 người chết

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/4, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe ô tô tải khiến 2 người tử vong xảy ra tại ngã ba La Sơn - Hàm Rồng (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Xe khách lao vào nhà dân trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).





Vụ tai nạn đã khiến một phần tường nhà của người dân bị sập.





Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân có mặt ở hiện trường, vào khoảng 12h10 cùng ngày, xe khách BKS 47B-022.30 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 14 theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi đến đến ngã ba La Sơn - Hàm Rồng thì bất ngờ va chạm với xe ô tô tải chạy trên đường La Sơn ra hướng đường Hồ Chí Minh. Sau đó, chiếc xe khách mất lái lao thẳng vào nhà dân.

Cơ quan chức năng xác định, vụ tai nạn đã khiến tài xế xe khách và 1 hành khách tử vong tại chỗ, có 5 người khác bị thương. Một số hành khách trên xe cũng hoảng sợ, la hét.

Tại hiện trường, phần đầu của xe khách đã bị hư hỏng, một phần tường nhà dân bị sập, gạch đá vương vãi.

Tại thởi điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có khoảng 26 người.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Nổ lớn tại gara ô tô, 4 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 2/4, một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ lớn làm ít nhất 1 người chết và 3 người khác bị thương.



Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ khiến nhiều người thương vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ nổ nói trên xảy ra vào khoảng 16h18' ngày 2/4 gara ô tô ở xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo xã Quỳnh Tân cho biết, chủ gara ô tô tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương.

Sau sự việc xảy ra, người dân đưa những nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Thông tin mới vụ "trúng" 4 biển số đẹp ở Đồng Nai

Ngày 2/4, theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, 4 chiếc xe liên quan vụ "bấm được biển số đẹp", vợ chồng Trương Tấn Ph. và Nguyễn Thị Thùy Tr. (ngụ tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) mua từ tiệm cầm đồ của ông Đ.P. ở TP.Long Khánh.

Phó Công an xã Sông Nhạn đã bị tạm đình chỉ công tác 2 tháng sau vụ "bấm biển số đẹp". Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo những người chơi xe ở Đồng Nai, Đ.P. là một trong những người làm nghề cầm đồ có tiếng tại TP.Long Khánh. Ngoài ra, ông Đ.P. cũng chuyên mua đi bán lại xe máy hạng sang và sở hữu nhiều chiếc xe xịn gây choáng ngợp trong giới chơi xe.

Sau khi thông tin vợ chồng anh Ph., chị Tr. bấm được 4 biển số siêu đẹp gây xôn xao dư luận, Công an Đồng Nai đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc. Ông Đ.P. cũng là người liên tục được công an mời lên nhiều lần để lấy lời khai về 4 chiếc xe trên. Những ngày trước đó Đ.P. vẫn sử dụng mạng xã hội bình thường, tuy nhiên đến ngày 2/4 bất ngờ trang cá nhân Facebook của Đ.P. đã được khóa lại, các thông tin về mua bán xe, cầm đồ đã “biến mất”.

Biển số ngũ quý 8 của chiếc xe Yaz của chị Tr. Ảnh: Tuệ Mẫn

Liên quan đến vụ việc này, trước đó chia sẻ với báo chí, vợ chồng anh Ph., chị Tr. cho biết đã mua xe từ một cửa hàng tại TP.Long Khánh với giá tổng là 1,2 tỷ đồng, trong đó 2 chiếc xe Yaz có giá 800 triệu đồng. Việc bấm biển số xe là do người của cửa hàng thực hiện, vợ chồng anh Ph. chỉ có mặt chờ ký giấy theo đúng ngày hẹn.

Việc vợ chồng anh Ph., chị Tr. trúng cùng lúc 4 biển số đẹp gắn cho các xe gồm: Biển số 60B6-888.89 là xe hiệu Suzuki RGV120; biển số 60B6-888.86 xe hiệu xe SH150i; biển số 60B6-888.88 và biển số xe 60B6-888.68 cho 2 chiếc xe máy cùng mang nhãn hiệu Yaz, gây xôn xao dư luận. Cả hai liên tục bị công an mời lên làm việc, yêu cầu tường trình vụ việc…

Liên quan đến vụ 4 biển số xe đẹp, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác 2 tháng đối với trung tá Phạm Thanh Xuân (Phó Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), người được giao nhiệm vụ quản lý việc bấm biển số tại địa phương. Đồng thời, Cục Cảnh sát giao thông (C08) và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo nguồn tin, hiện có một số chiếc xe trong vụ "bấm được biển số đẹp" đã bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác xác minh.

Như tin đã đưa, trước đó vào ngày 29/3, vợ chồng anh Ph., chị Tr. đến Công an xã Sông Nhạn bấm biển số xe máy. Anh Ph. nhận được biển số 60B6-888.89 cho chiếc xe hiệu Suzuki RGV120 và biển số 60B6-888.86 cho xe Honda SH150i; chị Tr. nhận biển số 60B6-888.88 và biển 60B6-888.68 cho 2 chiếc xe cùng mang nhãn hiệu Yamaha Yaz.

Ngay trong ngày, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra xuống Công an xã Sông Nhạn xác minh. Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong hồ sơ, máy móc...

Quảng Trị: Xác định nguyên nhân người đàn ông tử vong ở sông Hiếu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/4, lãnh đạo UBND phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, thi thể người đàn ông rơi xuống sông Hiếu đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Lực lượng của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Trị tìm kiếm thi thể ông U. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 2h05 ngày 2/4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo của Công an phường 3, TP.Đông Hà báo tại khu vực đập ngăn mặn sông Hiếu thuộc địa phận phường 3, TP.Đông Hà có người bị đuối nước. Ngay sau đó, đơn vị đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện trực tiếp đến hiện trường tìm kiếm.

Đến 2h58 cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp đã tìm thấy thi thể người đàn ông tại vị trí trên. Người đàn ông được xác định là H.L.U (sinh năm 1982, trú tại khu phố 4, phường 5, thành phố Đông Hà).

Những vật dụng của ông U tại đập ngăn mặn sông Hiếu.

Theo lời kể của một số thanh niên chứng kiện sự việc, thời điểm trên, ông U đang ăn nhậu với một số người ở đập ngăn mặn sông Hiếu. Sau đó, ông U đi vệ sinh nhưng không may trượt chân ngã xuống sông.

Có hai thanh niên phát hiện sự việc đã lao xuống sông để cứu ông U. Tuy nhiên, một trong hai thanh niên không biết bơi. Thanh niên còn lại phải cứu bạn, sau đó cố cứu ông U nhưng không được, nước lại rất sâu, nguy hiểm. Vì vậy, thanh niên chạy đến khu vực công viên Fidel để báo công an.

Người dân bắt được cá sấu nặng 20kg trong sân nhà ở Bạc Liêu

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 2/4, ông Nhan Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, người dân ở ấp Cái Tràm A1 vừa bắt được một con cá sấu nặng khoảng 20kg.

"Con cá sấu được người dân bắt ngay trong sân nhà", ông Dũng cho hay.

Bắt được cá sấu nặng 20kg trong sân nhà dân. Nguồn: Dân Trí

Theo quan sát của PV Dân Trí, con cá sấu dài hơn 1,6m, bị người dân trói chặt mõm và 4 chân. Khi bị đụng vào, con cá sấu vùng vẫy rất hung dữ. Nhiều người dân địa phương hiếu kỳ kéo đến xem cá sấu.



Con cá sấu người dân bắt được rạng sáng 2/4. Nguồn: Dân Trí

Người dân cân con cá sấu khi bắt được. Nguồn: Dân Trí

Trao đổi với phóng viên, anh Tuấn (người dân địa phương) cho biết, khoảng 1h sáng, anh nghe tiếng chó sủa gần nhà.

"Lúc đó, hàng xóm gọi tôi sang nói phát hiện con cá sấu ngay trong sân nhà, gần cổng rào. Tôi đi qua cùng với 3 người khác bắt trói con cá sấu này", anh Tuấn kể.

Anh Tuấn chỉ chỗ bắt được con cá sấu ngay cổng rào nhà dân. Nguồn: Dân Trí

Chính quyền địa phương chưa thể khẳng định con cá sấu này có phải là con cá sấu ở dưới ao cá mà mấy ngày qua tìm kiếm vây bắt hay không, do địa điểm bắt được con cá sấu và ao cá cách nhau khoảng 1km.

Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem cá sấu. Nguồn: Dân Trí

Trước mắt, cơ quan chức năng lập biên bản vụ việc. Chính quyền địa phương vẫn cảnh báo người dân trên địa bàn xã ở các ao, kênh có thể có cá sấu để bảo đảm an toàn.