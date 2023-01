Đình chỉ đại úy công an liên tục đá người đàn ông ở Bến Tre

Chiều 29/1, thông tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết, vừa tạm đình chỉ công tác chờ kiểm điểm xử lý đối với đại úy Ph. V. Tr, công an viên xã Thành Triệu do có hành vi ứng xử không đúng quy định của lực lượng công an nhân dân.

Đại úy Tr đã đá nhiều lần vào một người đàn ông bị còng tay do có hành vi gây rối trật tự tại nơi sinh sống.

Đại úy P. V. Tr liên tục dùng chân đá vào người anh D, ngụ xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Clip:CĐM



Theo đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội chiều 27/1, một người đàn ông có dấu hiệu say rượu bị công an còng hai tay ngược phía sau, đứng kế bên là dân phòng cùng công an viên bán chuyên trách. Lúc này một công an đeo hàm cấp đại úy đi tới không nói gì mà dùng chân đá vào ngực, hông, mông...anh này liên tục.

Có thể do bị đá đau nên người đàn ông cứ xoay qua, xoay lại để né, nhưng vẫn không thoát khỏi cú đá mạnh trúng thẳng vào người. Hành động cứ lặp đi, lặp lại cú đá gần 10 lần, những cán bộ đi chung hoàn toàn không hề phản ứng hoặc ngăn chặn hành động được cho là vượt quá "quyền hạn" của công an xã.

Đại úy P. V. Tr liên tục dùng chân đá vào người anh D, ngụ xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ảnh: cắt từ clip

Một lúc sau, vị đại úy đó rời đi khỏi hiện trường. Trong clip nghe khá rõ nhiều lời nói không đồng tình với hành động của công an đối với người đàn ông say rượu: "Anh ta chỉ nhậu say thôi mà, sao lại đá trước mặt con cái của anh như vậy".

Đoạn clip phản ánh, thời điểm bị còng tay, người đàn ông này chẳng có động thái chống đối người thi hành công vụ. Người đàn ông được xác định tên D. (ngụ xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Thời điểm xảy ra vụ việc trên khoảng 17 giờ ngày 20/12/2022.

Phát hiện sự việc, Công an huyện Châu Thành vào cuộc, đồng thời quyết định tạm đình chỉ công tác vị đại úy Tr chờ kiểm điểm xử lý.