Vụ clip công an đánh tới tấp thiếu niên: Nếu có vi phạm xử lý thế nào?

Liên quan đến vụ công an đánh tới tấp thiếu niên chạy xe máy ở Sóc Trăng, tối 28/9, Công an tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ Công an về vụ việc. Chuyên gia pháp lý cũng đã bình luận về vụ việc này.

Vụ clip công an đánh tới tấp thiếu niên dưới góc nhìn pháp lý Đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã tạm đình chỉ 4 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Vĩnh Châu tham gia ca trực chiều 25/9. Clip cán bộ công an đánh tới tấp thiếu niên vi phạm giao thông được camera an ninh ghi lại. Đồng thời yêu cầu Công an thị xã Vĩnh Châu báo cáo toàn bộ vụ việc. Cán bộ, chiến sỹ nào sai đến đâu, xử lý nghiêm đến đó. Chiều tối cùng ngày, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã chỉ đạo Công an tỉnh xác minh clip công an đánh tới tấp thiếu niên chạy xe máy. Các tình huống pháp lý vụ mạo danh ngân hàng lừa hơn 600 người ở TP.HCM "Tôi yêu cầu trong ngày 29/9 phải báo cáo kết quả. Tôi xem clip rất bức xúc. Nếu có sai phạm, sẽ xử lý nghiêm" - ông Lâu nói. Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, thông tin trong clip cho thấy hai cán bộ công an đi xe chuyên dụng đuổi theo hai thiếu niên. Khi hai thiếu niên dừng xe, hai cán bộ công an xông vào đấm, đá, đập vào đầu, vào mặt một thiếu niên, trong khi người bị đánh không có một phản ứng nào để tự vệ. Đánh như vậy hoàn toàn có thể gây ra những thương tích nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn tới tử vong... Ông Cường cho rằng, hành vi của các cán bộ công an trong clip là phản cảm, đáng lên án. Bởi, nếu người tham gia giao thông vi phạm pháp luật hành chính, có rất nhiều biện pháp, phương pháp để xử lý, thậm chí có thể phạt nguội. Nếu người tham gia giao thông là người thực hiện hành vi phạm tội và có biểu hiện chống đối, chống người thi hành công vụ, mới được phép sử dụng vũ lực để không chế, bắt giữ. Trong clip cho thấy hai thiếu niên không có hành vi nào gây nguy hiểm cho các cán bộ công an, thậm chí đến khi bị đánh cũng không có bất kỳ hành động nào có tính chất tự vệ. Hình ảnh hai cán bộ công an đánh tới tấp thiếu niên chạy xe máy. Ảnh cắt từ clip. Bởi vậy việc xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật trong vụ việc này là cần thiết. Theo quy định của pháp luật, nếu cán bộ, công chức, công an nhân dân vi phạm kỷ luật sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật về mặt chính quyền và kỷ luật Đảng, mức kỷ luật cao nhất là tước danh hiệu Công an nhân dân và khai trừ Đảng. Tuy nhiên, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật sẽ không thay thế những chế tài của pháp luật. Vị chuyên gia nêu quan điểm, trong vụ việc này, nếu hai thiếu niên có đơn đề nghị xử lý và cơ quan điều tra vào cuộc giám định thương tích, nếu có tỷ lệ thương tích từ 11% trở lên, các cán bộ công an tham gia đánh người còn có thể bị xử lý bằng chế tài hình sự. "Đây là vụ việc gây bức xúc trong dư luận, được đăng tải công khai trên mạng xã hội, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm, nếu có" – ông Cường chia sẻ. Clip công an đánh tới tấp thiếu niên vi phạm giao thông Ngày 28/9, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 5 phút ghi cảnh hai thiếu niên chở nhau trên xe máy tấp vào khoảng sân trống tại thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Clip do camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại trưa 3 ngày trước. Đuổi theo phía sau là xe chuyên dụng của CSGT, do người mặc cảnh phục CSGT cầm lái, chở một người mặc cảnh phục công an màu xanh. Khi xe của hai thiếu niên dừng lại, xe chuyên dụng cũng cặp sát. Người mặc đồ công an màu xanh liền nhảy xuống, dùng gậy, tay, chân, nón bảo hiểm đánh tới tấp thiếu niên cầm lái. Người mặc đồ CSGT cũng xuống đá, đấm em này. Trong khi đó, người bạn đi cùng thiếu niên bị đánh nhảy xuống xe và đi ra xa cũng bị người mặc đồ công an đuổi theo, dùng mũ bảo hiểm đánh. Hai thiếu niên bị đánh chỉ co người chịu trận. Gần 2 phút sau, một xe máy chuyên dụng khác chở hai người mặc đồ công an đến. Người ngồi sau dùng tay đánh một trong hai thiếu niên đi xe máy. Sau đó, cả hai bị nhóm người này "khám xét" cơ thể. Các tình huống pháp lý vụ mạo danh ngân hàng lừa hơn 600 người ở TP.HCM 28/09/2022 18:57

