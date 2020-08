Đỉnh dịch Covid-19 sẽ đến trong 10 ngày nữa

Trả lời báo chí ngày 5/8, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhận định nếu như giai đoạn trước, dịch Covid-19 chỉ xảy ra tại Bệnh viên Bạch Mai, tuy nhiên chỉ có một số các công nhân Công ty Trường Sinh và một số điều dưỡng mắc bệnh. Còn giai đoạn này khởi phát dịch lại từ bệnh viện và lây lan cho nhiều bệnh nhân và người nhà cũng như các nhân viên y tế chăm sóc tại 3 bệnh viện.

"Trong đó có rất nhiều bệnh nhân có nền bệnh nặng có nguy cơ tử vong cao và đã xuất hiện những trường hợp tử vong do nền bệnh lý nặng và còn có các trường hợp khác có nguy cơ tử vong cao do bệnh lý nền rất nặng. Bên cạnh những bệnh nhân đã truy vết được thì ở một số nơi đã xuất hiện một số bệnh nhân không có liên quan đến các bệnh viện trên. Do vậy công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch gặp nhiều khó khăn hơn so với giai đoạn trước", PGS Sơn cho biết.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn

Vậy chúng ta có tiếp tục truy vết F0 không thưa ông?

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Đó không phải là mục tiêu chủ yếu của Bộ Y tế tại thời điểm này, hiện giờ mục tiêu là sử dụng xét nghiệm kháng thể để phát hiện những ca nhiễm trong cộng đồng, phát hiện những trường hợp dương tính kháng thể (trường hợp nhiễm Covid-19 lâu rồi) và truy vết những người tiếp xúc với những trường hợp đó để tìm ra những trường hợp bị lây nhiễm gần.

Ông dự báo thế nào về tình hình dịch Covid-19 trong thời gian tới? Số ca mắc liệu còn gia tăng nhanh như vài ngày qua không?

- Số lượng bệnh nhân sẽ còn tăng lên và đến đỉnh dịch trong vòng 10 ngày tới. Chúng ta không thể chủ quan mặc dù công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch đã được thực hiện hết sức quyết liệt. Tuy nhiên qua phân tích sự lây nhiễm của virus, ngành y tế khuyến cáo trong 10 ngày tới người dân cần hết sức cẩn thận và thực hiện nghiêm những khuyến cáo phòng bệnh; việc truy vết, điều trị bệnh nhân nặng và các khuyến cáo đến với người dân tuân thủ Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại TP.Đà Nẵng vẫn phải được thực hiện một cách quyết liệt.

Ông đánh giá như thế nào về nỗ lực dập dịch Covid-19 tại Đà Nẵng những ngày qua?

- Bộ Y tế đã triển khai những gì tốt nhất trong việc phòng chống dịch tại Đà Nẵng, tuy nhiên chúng ta không thể chủ quan mà phải triển khai tốt hơn và tốt hơn nữa so với giai đoạn hiện nay như mở rộng năng lực xét nghiệm, tăng cường khả năng của đội truy vết, cố gắng nỗ lực trong công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân Covid-19 nhất là những bệnh nhân nặng. Hi vọng mọi người dân tuân thủ theo những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tin tưởng vào sự nỗ lực của ngành y tế trong việc khống chế dịch bệnh.

Bộ Y tế đã phản ứng rất nhanh với dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, ngay từ khi bắt đầu dịch Bộ Y tế đã cử 6 đội chuyên trách của Bộ Y tế thuộc các bệnh viện, Vụ, Cục, Viện của Bộ Y tế đến Đà Nẵng.

Xét nghiệm Covid-19 đang được đẩy mạnh ở Đà Nẵng.

Có một "sự lạ" trong việc điều động cán bộ y tế vào Đà Nẵng chống dịch lần này là sự có mặt của các bác sĩ tâm lý. Họ sẽ đảm nhiệm công việc gì thưa ông?

- Việc tham gia của chuyên gia tâm lý trong phòng chống dịch, thảm họa và tình huống khẩn cấp là rất cần thiết vì khi tinh thần hoảng loạn sẽ tạo sự hoang mang cho xã hội. Vì thế nếu ổn định được tâm lý sẽ làm giảm bớt ảnh hưởng có hại cho xã hội.

Do vậy bên cạnh công tác truyền thông thì việc ổn định tâm lý người dân cũng hết sức quan trọng không chỉ bằng các bác sĩ mà còn bằng các thông tin cũng như các hành động để làm người dân an tâm và tin tưởng hơn trong công tác phòng chống dịch.









