Đoàn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ và về tới Việt Nam

Ngày 19/2, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, sau hơn một tuần làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ với tinh thần khẩn trương, tích cực, chiều ngày 19/2/2023, Đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam, trong đó có 5 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ và về tới Việt Nam.

Hình ảnh đón đoàn công tác.

Sau hơn 7 ngày làm việc trực tiếp tại hiện trường, Đoàn đã cứu được 1 thiếu niên 17 tuổi còn sống sót ra khỏi đống đổ nát, đưa được 14 thi thể nạn nhân từ nơi bị sụp đổ ra ngoài và bàn giao cho chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn Việt Nam cũng được nhân dân, các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ và bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao về năng lực, tinh thần làm việc.

Trước đó, tối 9/2, đoàn công tác của Bộ Công an gồm 24 cán bộ, chiến sĩ đã khởi hành từ sân bay Nội Bài, để sang Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân của vụ động đất. Đoàn vượt qua quãng đường di chuyển khoảng 24 tiếng để tới được thành phố Adiyaman vào đêm 10/2, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thảm họa động đất. Cùng với hơn 15 tấn hàng hóa mang theo, bao gồm: các trang thiết bị cứu hộ, nhu yếu phẩm, hàng cứu trợ y tế, thuốc men, các chiến sĩ đã lập tức bắt tay vào công tác cứu hộ người dân tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay khi vừa tới nơi, Đoàn đã phân một đội công tác đến hiện trưởng khảo sát để lên phương án cứu giúp những người bị nạn. Trong ngày làm việc đầu tiên, Đoàn đã phát hiện ra tín hiệu sự sống và phối hợp với đoàn Pakistan cứu được một thiếu niên 17 tuổi còn sống, mắc kẹt dưới đống đổ nát. Những ngày tiếp theo, Đoàn tiếp tục tham gia tìm kiếm phát hiện sự sống và đưa các thi thể những người bị nạn ra ngoài.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an thành phố và Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã có mặt tại buổi gặp mặt, đón đoàn công tác về tới Việt Nam.

Tại đây, đồng chí Phó Giám đốc đã biểu dương ý chí kiên cường, không quản ngại khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, phát huy bản lĩnh, phẩm chất người chiến sĩ Công an cách mạng tự nguyện tham gia đoàn công tác do Bộ Công an tổ chức; qua đó đã thể hiện tính chuyên nghiệp, tính kỷ luật, tinh thần hiệp đồng chiến đấu cao, tinh thần trách nhiệm và năng lực của Công an nhân dân Việt Nam trong giải quyết các vấn đề quốc tế; thể hiện tính chủ động trong việc bố trí lực lượng, phương tiện phục vụ công tác CNCH với mọi điều kiện, khu vực khác nhau.

Trong thời gian làm nhiệm vụ, Đoàn đã nhận được sự quan tâm, phối hợp nhịp nhàng của Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và một số cơ quan liên quan; sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương, các cơ quan Thổ Nhĩ Kỳ và các đoàn quốc tế khác.