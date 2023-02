Cảnh tượng nhói lòng sau động đất hủy diệt ở Thổ Nhĩ Kỳ

Người dân tham dự buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu tại khu trại cho người sống sót sau động đất ở Adiyaman hôm 17/2. Ảnh: Reuters.

Cô bé 4 tuổi Gada Ayyan và người cha Ahmet Ayyan đã được đoàn tụ sau khi cùng bị chôn vùi dưới căn nhà sập ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đã xa nhau vài ngày khi Gada được giải cứu trước.

“Khi xung quanh bắt đầu rung chuyển, tôi ôm lấy con gái và cả gia đình chạy ra ngoài. Tòa nhà đổ sụp đè lên chúng tôi”, anh Ahmet nói với CNN.

"Cha ơi đừng khóc"

Vợ và con trai của Ahmet thiệt mạng sau trận động đất. Anh Ahmet có thể nghe thấy tiếng khóc của con trai khi bị mắc kẹt. Trong khi đó, Gada nằm trên chân anh. Đống đổ nát cao tới tận cổ.

Ngày thứ tư sau trận động đất, anh gần như mất hy vọng. Bàn chân anh bị thương nặng. Tuy nhiên, chính đứa con gái 4 tuổi đã tiếp cho anh sức mạnh.

“Con gái tôi lặp đi lặp lại rằng ‘cha ơi đừng khóc, hãy bình tĩnh, họ sẽ giải cứu chúng ta’”, anh kể lại. Gada bảo cha hãy nhìn vào khe sáng đang chiếu rọi. Bất ngờ họ nghe thấy giọng nói. Họ đã được giải cứu.

Anh Ahmet và con gái. Ảnh: CNN.

Gada được lôi ra ngoài đầu tiên với một vết xước, trong khi 30 phút sau mới tới anh Ahmet. Tuy nhiên, các dịch vụ xã hội chăm sóc cô bé, trong khi anh được chuyển tới bệnh viện.

Mất dấu con gái, anh lên Facebook và Instagram cầu xin mọi người cung cấp tung tích Gada. Cuối cùng, một người họ hàng đã tìm thấy cô bé. “Con đã giúp tôi sống sót. Gada là người hùng với tôi”, anh nhớ tới sự động viên không ngừng của Gada khi 2 cha con bị mắc kẹt.

"Hãy giúp cháu tìm mẹ"

Trong khi đó, Can Gürsoy - 14 tuổi ở thành phố Konya - cùng gia đình ở trong nhà khi tòa nhà đổ sập. Cậu và em gái đã sống sót, nhưng người mẹ thì không biết sống chết ra sao.

Mắt và bàn chân cậu bé bị bầm tím, nhưng sức khỏe Can không có vấn đề gì. Tuy nhiên, chấn thương tâm lý khi bị mắc kẹt suốt 24 giờ trong không gian chật hẹp có thể ám ảnh cậu thời gian dài.

“Cháu nhớ khoảnh khắc tòa nhà sụp đổ. Cháu nhớ mình ngất đi khi một mảnh vỡ của trần nhà rơi trúng mắt. Thực sự rất khó thở. Có cái gì đó đè lên chân khiến cháu đau đớn”, Can kể lại.

Cậu làm mọi cách để thu hút sự chú ý: Nhắn tin vào nhóm Whatsapp của gia đình, gọi các dịch vụ khẩn cấp, và la hét. Nhưng mọi thứ đều không có tác dụng. Điều cứu Can là một tấm rèm. Can đã kéo mạnh tấm rèm và đội cứu nạn đã chú ý tới.

Những chiếc quan tài đặt ở khu mộ tập thể cho các nạn nhân động đất ở Kahramanmaras hôm 18/2. Ảnh: Reuters.

Hiện tại, tâm trí Can chỉ nghĩ về mẹ. Do chưa tìm thấy thi thể bà, Can hy vọng mẹ đã được cứu sống và đang nằm ở một bệnh viện nào đó.

Cậu bé nói chính suy nghĩ về tình yêu với mẹ, gia đình và bạn bè đã giúp Can tỉnh táo khi bị vùi lấp. Can hy vọng chính tình yêu này sẽ đủ mạnh để giúp mẹ quay trở về bên cậu.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang ôm hy vọng tìm thấy người sống sót, khi 3 người đã được tìm thấy vào hôm 18/2. Dẫu vậy, gần 2 tuần sau trận động đất kinh hoàng, sẽ chẳng còn mấy những cuộc hội ngộ vui vẻ nữa.

Reuters dẫn lời Yunus Sezer - người đứng đầu Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) - cho biết phần lớn hoạt động tìm kiếm và cứu nạn sẽ kết thúc vào đêm 19/2.