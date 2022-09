Học tập và làm theo Bác, những năm qua, dưới sự tuyên truyền, vận động, tập hợp, hỗ trợ của Hội Nông dân Việt Nam, nông dân Việt Nam nói chung, nông dân tỉnh Nghệ An nói riêng đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Trong ảnh, ông Đinh Khắc Đính cùng đoàn thăm vườn cây mà Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trồng, giao cho Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chăm sóc ngay trong khuôn viên Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An). Ảnh: Thắng Tình.