Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính: Hỗ trợ nông dân miền Trung – Tây Nguyên phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến, do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) tổ chức và đảm nhiệm vai trò làm điểm cầu chính. Ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Trưởng Ban Chỉ đạo cụm thi đua số 4 dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Hội NDVN; lãnh đạo Hội ND 12 tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên ở cụm thi đua số số 4 đó là: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hoà, Kon Tum, Lâm Đồng, Phú Yên, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam.

Sát cánh cùng nông dân ứng phó với đại dịch

Dưới sự chủ trì và điều hành của Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đính, lãnh đạo Hội ND 12 tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên đã báo cáo ngắn gọn về những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2021; đồng thời tập trung thảo luận vào các nhóm vấn đề như: Tình hình sản xuất nông nghiệp; đời sống của hội viên, nông dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19; hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; bàn giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đạt hiệu quả.

Ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Trưởng Ban Chỉ đạo cụm thi đua số 4 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thu Hà

Từ điểm cầu Hội ND tỉnh Khánh Hoà, Bà Hà Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch phụ trách Hội ND tỉnh Khánh Hoà cho biết: Khánh Hoà là địa phương số ca F0 nhiễm Covid-19 lớn nhất trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thời gian qua, các cấp Hội ND đã tích cực tích cực chăm lo, hỗ trợ hội viên nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch với các chương trình thiết thực như "những bó rau nghĩa tình", "đi chợ hộ", "đội hình Shipper 0 đồng"…

Cùng đồng hành nông dân ứng phó với đại dịch, Hội ND tỉnh Khánh Hoà đã tích cực thực hiện Chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản" do T.Ư Hội NDVN phát động. Các cấp Hội đã vận động được hơn 2.000 tấn rau củ quả, trên 28 tấn gạo, 34.200 suất quà… tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. Đây là việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của nông dân Khánh Hoà.

Trong công tác hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, Hội ND tỉnh Khánh Hoà đã tham mưu lãnh đạo Tỉnh uỷ đồng ý cho Hội chuyển tổ chức hoạt động "Phiên chợ nông sản" thành điểm xây dựng mô hình "Đưa chợ ra phố", xây dựng gần 70 điểm kết nối tiêu thụ nông sản…

Bà Hạnh cho biết: Nông dân Khánh Hoà vừa trải qua đợt dịch Covid-19 kéo dài hơn 4 tháng liền, đời sống của nông dân còn nhiều khó khăn. Nguyện vọng chung của nông dân Khánh Hoà là được quan tâm tạo việc làm, hướng nghiệp, hỗ trợ vốn vay để sản xuất kinh doanh.

Đồng quan điểm với bà Hạnh, ông Đặng Hoài Tân – Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Định cho biết: Hơn 4.000 cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Bình Định đã tích cực tham gia các tổ, phòng chống Covid ở cộng đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã nhân rộng mô hình chi, tổ Hội ND tham gia "bảo vệ vùng xanh, thắng nhanh Covid-19" với 1.126 tổ.

Một trong những kết quả nổi bật của Hội ND tỉnh Bình Định là đã thực hiện tốt việc hỗ trợ nông dân thành lập các mô hình kinh tế tập thể theo chuỗi giá trị, bảo vệ môi trường, an ninh tự quản. Trong năm, các cấp Hội đã hướng dẫn xây dựng mới 165 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường đạt 660% chỉ tiêu giao, nâng tổng số mô hình hiện có là 569 mô hình, 9.324 bể chứa rác thải, bao bì, thuốc BVTV ngoài đồng ruộng.

Về việc hỗ trợ vốn cho nông dân tính đến 31/10/2021, các cấp Hội ND Bình Định đã tạo vốn cho nông dân vay hơn 1.735 tỷ đồng; trong đó vốn Quỹ HTND đạt 66 tỷ đồng.

Theo ông Tân, hiện nay nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh của nông dân tỉnh rất lớn. Tại hội nghị, ông Tân đã đề nghị T.Ư Hội NDVN tiếp tục quan tâm hỗ trợ, bổ sung nguồn vốn Quỹ HTND cho Hội ND tỉnh Bình Định.

Nhiều đột phá mới, mô hình mới

Ông Đa Cát Vinh – Chủ tịch Hội ND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trước làn sóng dịch Covid-19, Hội ND Lâm Đồng đã đổi mới, sáng tạo để thích ứng với tình hình mới. Nhằm kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân, các cấp Hội đã thành lập 67 "Tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản" 21 Điểm tiêu thụ nông sản

Bên cạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm truyền thống, điểm mới của Hội ND Lâm Đồng là đã kết nối tiêu thụ hơn 3.000 tấn nông sản qua sàn thương mại điện tử với 3 doanh nghiệp tham gia.

Ông Nguyễn Út – Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Nam cho biết: Một trong những nét mới của Hội ND tỉnh Quảng Nam là đã tổ chức toạ đàm xây dựng nền nông nghiệp Quảng Nam hiện đại, nông dân giàu có; diễn đàn nông dân Quảng Nam khởi nghiệp sáng tạo từ sản phẩm địa phương và phát động chương trình nông dân khởi nghiệp…

Theo lãnh đạo Hội ND tỉnh Quảng Nam, hiện nay nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh còn lớn, nhất là nghề nông nghiệp. Tỷ lệ nông dân qua đào tạo mới chiếm gần 60%; nguyện vọng của nông dân muốn được học nhiều ngành nghề trong chăn nuôi, trồng trọt. Do vậy Hội ND tỉnh Quảng Nam đề nghị T.Ư Hội NDVN tham mưu, đề xuất với Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ nông dân đào tạo nghề, nâng cao năng lực sản xuất.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đính đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực cùng những kết quả đạt được rất ấn tượng của Hội ND 12 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên trong cụm thi đua số 4 đã đạt được trong thời gian qua.

Theo ông Đinh Khắc Đính, trong năm vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, song các cấp Hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả rõ nét. Qua đánh giá, nhìn chung các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua số 4 đều đã hoàn thành tốt và vượt các chỉ tiêu đề ra; một số đơn vị đã có nhiều đột phá mới, mô hình mới.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đính đề nghị Hội ND các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua số 4 cần tiếp tục tập trung hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình có giá trị kinh tế cao, giúp hội viên có thu nhập ổn định. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ vốn vay ưu đãi, xây dựng các mô hình chi tổ hội nghề nghiệp, mô hình nông dân bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi…

"Việc hỗ trợ vốn tạo nguồn lực để nông dân phát triển sản xuất kinh doanh là rất quan trọng. Vì vậy, cùng với đề xuất bổ sung nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND 12 tỉnh, thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên cần tích cực, chủ động đề xuất, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, môi trường, tạo nguồn lực cho Hội ND hoạt động thuận lợi" - Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đính nhấn mạnh.