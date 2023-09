Đoàn Lạng Sơn dành giải nhất tại Liên hoan các Làng văn hoá Du lịch Việt Bắc

Tham gia Liên hoan có 6 làng văn hoá du lịch cộng đồng tiêu biểu của 6 tỉnh Việt Bắc gồm làng văn hóa du lịch thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hang (Tuyên Quang); Làng văn hóa du lịch Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể (Bắc Kạn); Làng văn hóa du lịch Quỳnh Sơn, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn); Làng văn hóa du lịch cộng đồng Khuổi Ky, xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng); Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên); Làng văn hoá du lịch cộng đồng thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn (Hà Giang).

Hát Quan Lang trong đám cưới của người Tày của Làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã giành giải Nhất tại Liên Hoan. Ảnh: Hải Chung

Các đội đã mang đến liên hoan những màn biểu diễn đặc sắc, mang đậm văn hoá của đồng bào các dân tộc khu vực Việt Bắc: biểu diễn văn nghệ; trình diễn trang phục dân tộc; giới thiệu về điểm du lịch nhằm xúc tiến, quảng bá những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn đến với du khách trong nước và quốc tế.

Phần thi trang phục dân tộc của đoàn tỉnh Thái Nguyên

Liên hoan nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, tôn vinh các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu; mở rộng giao lưu văn hóa giữa các dân tộc; trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực du lịch cộng đồng; giới thiệu mô hình hoạt động du lịch cộng đồng tiêu biểu để thúc đẩy du lịch cộng đồng ngày càng phát triển. Đồng thời, giúp tăng cường hơn nữa liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh vùng Việt Bắc. Đây là một trong những hoạt động trong Chương trình hợp tác du lịch 6 tỉnh Việt Bắc lần thứ 14, nhằm thực hiện một cách thiết thực tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự liên hoan.

Kết thúc Liên hoan, Làng văn hóa du lịch Quỳnh Sơn, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã nhận giải nhất với tiết mục Trích đoạn hát Quan Lang trong đám cưới của người Tày. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C cho nội dung biểu diễn văn nghệ xuất sắc; 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C cho nội dung trình diễn trang phục dân tộc; 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C cho nội dung thi tuyên truyền quảng bá du lịch.

Tiết mục then cổ “Khửa tàng pây cầu an” của Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, tỉnh Thái Nguyên.

Tiết mục hát Then của đoàn nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang

Đối với Giải toàn đoàn, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đơn vị Làng văn hóa du lịch Quỳnh Sơn, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn); trao 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích.

Các tỉnh Việt Bắc có tiềm năng lớn để khai thác phát triển du lịch, trong đó nổi bật là nguồn tài nguyên văn hóa, lịch sử phong phú, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái đa dạng. Hiện nay, các tỉnh Việt Bắc đã hình thành và phát triển nhiều mô hình làng văn hoá du lịch, điểm du lịch cộng đồng để đón và phục vụ khách du lịch.