Vở kịch xúc động về sự hy sinh của 3 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy

Vở kịch về sự hy sinh của 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy

"Ngược chiều bình an" của do tác giả Thiên Ân (NSND Tạ Tuấn Minh) viết kịch bản, NSƯT Kiều Minh Hiếu – Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng.

Vở kịch có sự tham gia của NSND Lâm Tùng, NSƯT Nông Dũng Nam, Thế Nguyên, Ba Duy, Vũ Tuấn, Thanh Hường, Diễm Hương, Tô Dũng, Hồng Quang, Hồng Phúc…

Vở kịch lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về sự hy sinh của ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy khi lao vào biển lửa để cứu người dân, trong một vụ cháy quán Karaoke tại Cầu Giấy, Hà Nội.

Bữa cơm vội vã của các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: HTL

Vở kịch không chỉ tái hiện một cách chân thực những thử thách khốc liệt của nghề cứu hỏa mà còn khắc họa sâu sắc đời sống nội tâm của những con người luôn đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Ba nhân vật chính: Đội trưởng Vũ Trọng Thanh (do diễn viên Thế Nguyên đảm nhận), Ngô Trung Tuấn (do diễn viên Ba Duy đảm nhận) và Hoàng Nhật Linh (do diễn viên Vũ Tuấn đảm nhận) hiện lên với những trăn trở về tình thân, trách nhiệm và lý tưởng nghề nghiệp. Họ không chỉ chiến đấu với lửa mà còn với chính những nỗi sợ, những niềm đau và cả khát vọng được trở về bên gia đình.

Vở kịch "Ngược chiều bình an" khắc họa chân dung những người lính cứu hỏa không chỉ trên chiến tuyến với ngọn lửa, mà còn trong những khoảnh khắc đời thường.

Những khoảnh khắc đời thường của các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Ảnh: HTL

Đạo diễn Kiều Minh Hiếu chia sẻ, anh đã dành nhiều tâm huyết để hoàn thiện vở kịch này với mong muốn khắc họa chân dung những người lính cứu hỏa không chỉ trên chiến tuyến với ngọn lửa, mà còn trong những khoảnh khắc đời thường, nơi họ mang trong mình nỗi lo, niềm tự hào và cả những hy sinh thầm lặng. Vở kịch không chỉ là câu chuyện về sự mất mát, mà còn là lời tri ân dành cho những con người sẵn sàng lao vào nguy hiểm để bảo vệ sự bình yên cho người khác.

Diễn viên Diễm Hương bày tỏ: "Khi vào vai Thùy, vợ của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy Vũ Trọng Thanh, tôi mới thực sự cảm nhận được nỗi lo lắng và sự hy sinh thầm lặng của những người ở lại phía sau. Họ luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm, vừa tự hào về chồng mình, vừa không ngừng lo sợ mỗi khi tiếng còi báo động vang lên. Đây là một vai diễn để lại trong tôi nhiều cảm xúc và sự trân trọng dành cho những gia đình của các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy".

NSƯT Kiều Minh Hiếu (cầm mic) chia sẻ về vở diễn sau khi kết thúc buổi công diễn. Ảnh: HTL

Không chỉ tái hiện những giây phút giành giật sự sống giữa lửa dữ, vở kịch còn khắc họa những khoảnh khắc đời thường giản dị của các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy.

Dưới bàn tay dàn dựng của Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Minh Hiếu, kịch bản của tác giả Thiên Ân cùng sự tham gia của những nghệ sĩ tài năng của Nhà hát Kịch Việt Nam, "Ngược chiều bình an" không chỉ là một vở kịch mà còn là một hành trình cảm xúc.

Vở kịch đưa khán giả đến gần hơn với những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thầm lặng nhưng vĩ đại, những người sẵn sàng dấn thân vào hiểm nguy mà không một lần ngoái lại, chỉ mong giữ lấy sự bình yên cho người khác.

Vở kịch "Ngược chiều bình an" sẽ được công diễn vào các ngày 5/4, 11/4, 12/4 và 18/4 tại Nhà hát Kịch Việt Nam (số 1 Tràng Tiền, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội).