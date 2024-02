Đoàn Thanh niên mang Tết cho 10.400 nông dân, ngư dân, công nhân lao động

Tiếp theo hành trình của chương trình "Tết sẻ chia - Năm Rồng khởi sắc", vừa qua, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tiếp tục tổ chức trao quà Tết cho công nhân, nông dân, người lao động tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Đây là một trong 25 địa điểm trên toàn quốc mà chương trình đi qua và trao hơn 10.400 phần quà Tết cho các công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm việc làm do khó khăn kinh tế sau đại dịch, các ngư dân vùng biển bị tác động bởi biến đổi khí hậu và lực lượng bộ đội biên phòng. Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, tổng cộng 300 phần quà sẽ được trao cho công nhân, người lao động.

Niềm vui của người dân khi được nhận những món quà ý nghĩa.

Anh Nguyễn Thanh Long - Chủ tịch Công đoàn Công ty Bia Sài Gòn Lâm Đồng cho biết, chương trình không chỉ nhằm san sẻ với cộng đồng trong thời điểm khó khăn mà còn là sự tri ân với những đóng góp của họ đối với nền kinh tế và sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia trong suốt nhiều năm.

"Tết sẻ chia - Năm Rồng khởi sắc" là nỗ lực tiếp nối những chương trình Tết ý nghĩa mà Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Sabeco thực hiện hằng năm, để cùng lan tỏa nét đẹp văn hoá truyền thống của người Việt ngày Tết. Đó là tinh thần sẻ chia, đoàn kết, cùng nhau bước qua những khó khăn của năm cũ và hướng đến một năm mới hanh thông, thuận lợi", anh Long nói.

Là một trong những cá nhân nhận được phần quà từ chương trình, chị Hoàng Thị Hương (SN 1995), công nhân Bưu điện huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ: "Tôi rất xúc động và vui mừng, rất cảm ơn sự quan tâm của Trung ương Đoàn đã chăm lo cho công nhân lao động có cái Tết đong đầy, ấm áp Tết. Số tiền không nhiều nhưng rất cảm động. Tôi sẽ dùng số tiền này mua quần, áo cho con để mặc trong ngày Tết. Cái Tết sẽ đến gần hơn với tôi và các anh em công nhân lao động", chị Hương nói.



Đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Sabeco trao quà cho nông dân, ngư dân, người lao động.

Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc Sabeco, cho biết chương trình nhằm tri ân những đóng góp bền bỉ của các lực lượng tuyến đầu đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam cũng như sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.



Bên cạnh hoạt động trao quà, chương trình còn tổ chức các không gian vui chơi để người dân địa phương hòa vào không khí vui Xuân, đón lộc may mắn đầu năm, tựa như một lời chúc, sự động viên cùng nhau bước qua những khó khăn năm cũ để hướng đến một năm mới lạc quan, khởi sắc hơn.

"Tết sẻ chia – Năm Rồng khởi sắc" nối tiếp truyền thống hướng đến cộng đồng hằng năm của Sabeco như sự tri ân đối với sự ủng hộ của cộng đồng đối với thương hiệu trong nhiều suốt nhiều năm qua. Trong thời gian 3 năm trở lại đây, có thể kể đến chương trình "Tết Chung Một Nhà" hợp tác với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào năm 2022, đưa hàng nghìn thanh niên, người lao động về nhà sau làn sóng Covid-19 thứ 4, chương trình "Cùng Nhau Làm Nên Tết" hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn trong năm 2023 để tặng 8.000 phần quà Tết cho người lao động có thành tích xuất sắc tại 11 tỉnh thành.

"Đối với các chương trình Tết của Sabeco, có những yếu tố "bất di bất dịch" song hành cùng các yếu tố buộc phải thay đổi để phù hợp hơn với bối cảnh thực tế. Những thứ sẽ không thay đổi là vai trò đồng hành và cam kết của chúng tôi đối với Việt Nam, và thứ buộc phải thay đổi là cách chúng tôi tiếp cận vấn đề và hỗ trợ mọi người đúng nhu cầu và đúng thời điểm nhất", ông Lester Tan phát biểu trong sự kiện công bố chương trình vào tháng 12/2023.

Chương trình "Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Sabeco tổ chức đã trao quà cho 10.400 các hộ gia đình ngư dân, công nhân lao động gặp khó khăn do bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Chương trình sẽ được thực hiện tại 25 tỉnh, thành Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang để đón Tết Nguyên đán.