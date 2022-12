Đoàn Văn Hậu chia tay Hà Nội FC, đầu quân cho tân binh V.League 2023

Theo thông tin mới đây của VnExpress, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và CLB chủ quản Hà Nội FC đã đạt được thoả thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Như vậy, cầu thủ 23 tuổi đã chia tay đội chủ sân Hàng Đẫy sau 8 năm gắn bó. Quãng thời gian này, Đoàn Văn Hậu giành được 3 chức vô địch V.League, 2 Cúp Quốc gia, 2 Siêu cúp Quốc gia.

Đoàn Văn Hậu. Ảnh: FBNV.

Hiện tại, Đoàn Văn Hậu đang cùng ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2022. Sau khi giải đấu kết thúc, hậu vệ gốc Thái Bình sẽ đầu quân cho 1 CLB vừa giành quyền lên chơi ở V.League 2023 (chưa hé lộ cái tên cụ thể) theo bản hợp đồng kéo dài 2 năm.

2 CLB vừa giành quyền thăng hạng lên V.League 2023 là Công an Hà Nội (tên gọi cũ Công An Nhân Dân) và Khánh Hoà. Nhiều khả năng, điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu sẽ là Công an Hà Nội.

Dusan Vlahovic. Ảnh: Getty.

Nicolo Zaniolo. Ảnh: Getty.

