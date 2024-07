Doanh nghiệp An Giang tìm cơ hội xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP tại Phú Quốc

Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang, thông qua chuyến khảo sát này nhằm tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản An Giang vào các cửa hàng, siêu thị, điểm du lịch tại Phú Quốc. Đồng thời, các doanh nghiệp An Giang cũng học hỏi những mô hình kinh doanh sáng tạo tại Phú Quốc.

Đoàn công tác tỉnh An Giang khảo sát, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương tại cơ sở sản xuất nước mắm Kim Hoa (TP.Phú Quốc).



Trong 3 ngày đoàn công tác đã khảo sát và làm việc với cơ sở sản xuất nước mắm Kim Hoa và Khải Hoàn, khu mua sắm đặc sản Long Beach, gian hàng đặc sản Đất Phương Nam (thuộc Công ty TNHH MTV Vườn Bà Ba) tại chợ đêm Vui Fest…

Đoàn công tác tỉnh An Giang khảo sát, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương tại TP.Phú Quốc

Đoàn cũng trao đổi thông tin với Tập đoàn Tân Á Đại Thành về dự án Làng nghề Việt Nam chuẩn bị thực hiện tại Phú Quốc, nhằm giới thiệu các nghề thủ công truyền thống của An Giang vào dự án.



Đoàn công tác tỉnh An Giang khảo sát, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương cụp ảnh lưu niệm với doanh nghiệp tại Phú Quốc.