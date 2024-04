Doanh nghiệp bất động sản "tấp nập" mua lại hơn 11.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, vào ngày 17/4/2024, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu tổng cộng 12.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, ở các kỳ hạn 5 năm (3.000 tỷ), 10 năm (4.500 tỷ), 15 năm (3.500 tỷ), và 30 năm (1.000 tỷ).

Từ đầu năm 2024 đến ngày 17/4, Kho bạc Nhà nước đã huy động 97.379 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm, đạt khoảng 24,3% kế hoạch phát hành 400.000 tỷ đồng trong năm 2024.

Trong tuần này (22/4-26/4), Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu 11.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, ở các kỳ hạn 5 năm (2.000 tỷ), 10 năm (4.000 tỷ), 15 năm (3.000 tỷ), và 20 năm (2.000 tỷ).

Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch (GTGD) đạt 33.264 tỷ đồng, trong đó GTGD thông thường (outright) trung bình ngày tăng 55,1% so với tuần trước, GTGD mua bán lại (repo) trung bình ngày giảm 66,5% so với tuần trước. Lợi suất trung bình trái phiếu chính phủ tại phòng giao dịch của VBMA tăng so với tuần trước ở tất cả các kỳ hạn.