Doanh nghiệp công nghệ Việt tư vấn chuyển đổi số toàn diện cho một quốc gia Tây Phi

Với trọng tâm của hợp tác là tư vấn chuyển đổi số tổng thể và toàn diện kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng, đa dạng hóa nguồn nhân lực số, FPT kỳ vọng có thể góp phần vào mục tiêu giúp Sierra Leone trở thành một quốc gia phát triển ổn định như Kế hoạch phát triển quốc gia trung hạn giai đoạn 2019 - 2023.

Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio và đoàn đại biểu nước Cộng hòa Sierra Leone thăm ĐH FPT tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Lễ ký kết diễn ra tại Khách sạn Melia, Hà Nội sáng 16/03/2022, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Sierra Leone và đại diện các doanh nghiệp.

Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1982-24/6/2022) và lần đầu tiên Việt Nam - Sierra Leone thực hiện chuyến thăm trao đổi đoàn cấp nguyên thủ của hai nước. Đây cũng là lần đầu tiên FPT ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số tầm quốc gia cho một quốc gia bên ngoài Việt Nam. Bản thỏa thuận này cũng một lần nữa khẳng định năng lực công nghệ và vị thế của FPT trên toàn cầu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Top 50 Công ty cung cấp dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu thế giới.

Chia sẻ về thỏa thuận hợp tác, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT cho biết, có thể nói Cộng hòa Sierra Leone và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt. Hai quốc gia cùng trải qua chiến tranh. Với đổi mới, Việt Nam đã vươn lên, phấn đấu trở thành một quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ mới và có nhiều điều có thể hợp tác và chia sẻ với Sierra Leone ở phương diện này. Ông Bình cũng nhấn mạnh hai khía cạnh mà Việt Nam có thể hợp tác, hỗ trợ cho Cộng hòa Sierra Leone đó là, giáo dục đào tạo chất lượng cao, giải quyết các bài toán nông nghiệp bằng công nghệ. Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp công nghệ và các doanh nghiệp nông nghiệp của Việt Nam.

Theo thỏa thuận hợp tác, FPT sẽ phối hợp với các công ty tư vấn hàng đầu thế giới để tham vấn Chính phủ Sierra Leone về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược chuyển đổi số. Đồng thời, FPT hỗ trợ Chính phủ Sierra Leone xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, FPT sẽ cung cấp các chương trình Cử nhân Công nghệ chất lượng cao tại Việt Nam cho các sinh viên tài năng do Chính phủ Sierra Leone tuyển chọn và tài trợ.

Jacob Jusu Saffa, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống và Chủ tịch HĐQT FPT ký kết

Là một quốc gia ở ở Tây Phi, Sierra Leone có diện tích 71.740 km2, GDP bình quân đầu người năm 2020 là 484,52 USD. Đây cũng là quốc gia có khá nhiều điểm tương đồng với Việt Nam về điều kiện tự nhiên và những tổn thương trong chiến tranh. Do đó, với kinh nghiệm 34 năm phát triển các hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu của nhiều lĩnh vực, ngành kinh tế - xã hội quan trọng của Việt Nam và kinh nghiệm triển khai các dự án lớn trên toàn cầu, FPT kỳ vọng có thể góp phần quan trọng giúp quốc gia Tây Phi này phát triển ổn định bằng công nghệ.

Kế hoạch phát triển quốc gia trung hạn giai đoạn 2019–2023 của Chính phủ Sierra Leone đặt ra các mục tiêu phát triển trước mắt và dài hạn với cam kết một nền dân chủ ổn định. Cũng theo bản kế hoạch này, trong vòng 5 năm tới, Chính phủ sẽ đặt ưu tiên hàng đầu vào các chương trình đào tạo miễn phí nhằm cung cấp cơ sở vững chắc để tăng cường phát triển nguồn nhân lực và tạo điều kiện thúc đẩy sự chuyển đổi của nền kinh tế. Chiến lược quốc gia số và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2019 – 2029 của quốc gia này đặt trọng tâm là mang lại những giá trị tốt nhất cho tất cả người dân Sierra Leone. Chiến lược quốc gia số và đổi mới sáng tạo của Sierra Leone tập trung vào ba trụ cột chính là định danh số, kinh tế số và chính phủ số.

Với vị thế là tập đoàn công nghệ tiên phong trong lĩnh vực CNTT, giàu kinh nghiệm tư vấn, triển khai các dự án chuyển đổi số, trong nhiều năm qua, FPT đã và đang đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số tổng thể và toàn diện cho Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu trên phạm vi toàn cầu.

Tại Việt Nam, FPT đang tư vấn, hỗ trợ 40 tỉnh, thành phát triển kinh tế - xã hội toàn diện thông qua việc tư vấn lập quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, chiến lược chuyển đổi số, đào tạo thay đổi nhận thức chuyển đổi số trên quy mô lớn….

Trên thế giới, lần đầu tiên sau gần 15 năm mở văn phòng tại Singapore, FPT vừa ký hợp đồng có quy mô 40 triệu USD trong 2 năm, tập trung vào các dự án chuyển đổi số khối chính phủ nhằm phát triển mô hình quốc gia số.

Trong lĩnh vực đào tạo, Tổ chức Giáo dục FPT – FPT Edu đã mở rộng đầy đủ các cấp học với sự công nhận về chất lượng đào tạo đến từ các bảng phân tầng xếp hạng và tổ chức đánh giá giáo dục quốc tế uy tín như QS Star, ACBSP, Eduniversal, CDIO, ASOCIO..., Tổ chức Giáo dục FPT – FPT Edu đã góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường nhân sự trong và ngoài nước. Cùng với hệ thống cơ sở đào tạo đặt tại 10 tỉnh, thành trên toàn quốc, FPT Edu đồng thời hợp tác với 180 đối tác quốc tế đến từ 40 quốc gia trên toàn cầu.

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, để cải thiện tình hình kinh tế - xã hội, Chính phủ Sierra Leone một số biện pháp cần ưu tiên để cải cách cơ cấu, đa dạng hóa nền kinh tế đó là số hóa nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường quản trị và thể chế, nâng cao năng suất nông nghiệp …. Nghiên cứu của Fitch Solutions kỳ vọng, Sierra Leone sẽ ghi nhận mức tăng trưởng GDP 4,8% vào năm 2022, nhờ các biện pháp hạn chế ảnh hưởng của Covid-19 và sự củng cố các điều kiện thị trường lao động, thúc đẩy tiêu dùng của các hộ gia đình.

Ngày 15/03/2022, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Sierra Leone và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Cộng hòa Sierra Leone cũng đã thăm Đại học FPT tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.