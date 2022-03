“Chiến sự ở Ukraine cho thấy công nghệ cần hỗ trợ cho an ninh quốc gia”

Cuộc chiến của Nga với Ukraine sẽ cho các công ty công nghệ thấy lý do tại sao an ninh quốc gia lại quan trọng và tại sao họ nên hỗ trợ nó, cựu Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt cho biết trên kênh CNBC "Power Lunch" hôm 14/3. Schmidt nói: "Cuộc chiến sự này sẽ giúp củng cố sự hiểu biết của các công ty công nghệ về lý do tại sao an ninh quốc gia lại quan trọng".

"Nếu bạn tin một cách sai lầm rằng 10 năm trước, chiến tranh đã bị loại bỏ, xung đột đã bị loại bỏ hoàn toàn, chúng ta không cần quân đội và nhiều thứ khác để bảo vệ chúng ta nữa, và bạn sẽ nói rằng chúng ta đừng tập trung với chính phủ về nội dung này nữa thì tôi nghĩ chúng ta đã không may và lập luận kinh khủng giờ đây lại thành hiện thực theo cách ngược lại. Chúng ta cần một nền an ninh quốc gia mạnh mẽ ở đất nước của mình và ngành công nghệ cần hỗ trợ điều này".

Schmidt từ lâu đã là người ủng hộ việc thành lập mạg lưới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ; Ví dụ, vào năm 2016, ông đảm nhận vai trò cố vấn kỹ thuật cho Lầu Năm Góc, theo trang Reuters đưa tin.

Cựu Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt cho biết, cuộc chiến sự Ukraine cho thấy ngành công nghệ cần hỗ trợ an ninh quốc gia. Ảnh: @AFP.

Hiện tại, sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, các công ty công nghệ đã thực hiện các bước để ngăn chặn nền tảng của họ trở thành ống dẫn tuyên truyền của Điện Kremlin. Facebook của Meta đáng chú ý đã cấm các tài khoản của Nhà nước Nga dẫn đến việc dịch vụ này bị chính phủ Nga hạn chế. Sau đó, Meta cho phép người dùng kêu gọi "tử thủ những kẻ xâm lược Nga", khiến chính phủ Nga mở cuộc điều tra tội phạm cực đoan về công ty này.

Ở một góc độ khác, các biện pháp trừng phạt của phương Tây về cơ bản là "đưa Moscow trở lại như những năm 1980 với tem phiếu thực phẩm, xếp hàng dài và những thứ tương tự", Schmidt nói. Nhưng khi nói đến công nghệ, ông nói: "Tôi nghĩ rằng chúng ta tốt hơn hết là dùng công nghệ tích hợp với thông tin để công dân Nga "có thể thấy những gì họ đang bỏ lỡ trong bối cảnh hiện tại".

Được biết, Schmidt là Giám đốc điều hành của Google từ năm 2001 đến năm 2011, và đảm nhiệm các vai trò khác, bao gồm cả chủ tịch điều hành, trước khi rời công ty hoàn toàn vào năm 2020. Ông hiện là đồng chủ tịch của Schmidt Futures, một quỹ từ thiện.

Thực tế ngành công nghệ đã "tỏa sáng" bước đầu như thế nào trong cuộc chiến sự Nga- Ukraine?

Được xem như một phương tiện quân sự của Ukraine ở Kyiv, các công ty Big Tech đã trở thành những người chơi tích cực trong cuộc xung đột khi họ cung cấp viện trợ cho người Ukraine và đặt ra các hạn chế đối với các phương tiện truyền thông nhà nước của Nga.

Chuyện gì đang xảy ra?

Các công ty công nghệ đang hỗ trợ người Ukraine, ngăn chặn các phương tiện truyền thông nhà nước Nga và giám sát các cuộc tấn công mạng sau khi Moscow xâm lược nước láng giềng.

Tại sao điều này quan trọng?

Các công ty công nghệ này tham gia tích cực hơn so với các tập đoàn từng hưởng ứng trước các cuộc xung đột quân sự từng xảy trong quá khứ. Big Tech đã đáp trả cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine bằng cách cung cấp hỗ trợ cho người Ukraine, ngăn chặn các chiến dịch thông tin sai lệch của Nga và đóng cửa các dịch vụ mà quân đội của Moscow có thể sử dụng trên thực địa, những động thái khiến ngành công nghiệp này thực sự tham gia hỗ trợ bước đầu vào các cuộc chiến sự.

Theo yêu cầu của chính phủ Ukraine, công ty tên lửa SpaceX đã kích hoạt dịch vụ internet vệ tinh ở Ukraine thông qua hệ thống Starlink, một động thái giúp nước này kết nối với internet ngay cả khi Nga tấn công các nền tảng viễn thông của họ. AirBnb đã cung cấp nhà ở miễn phí cho những người Ukraine chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh và các hãng điện thoại của Mỹ đã miễn phí cho những khách hàng có nhu cầu gọi điện đến Ukraine.

Vậy thực tế ngành công nghệ đã "tỏa sáng" như thế nào trong cuộc chiến sự Nga- Ukraine. Ảnh: @AFP.

Các mạng xã hội lớn, bao gồm Meta của chủ sở hữu Facebook, Twitter và YouTube do Google sở hữu phải đối mặt với những câu hỏi quen thuộc về việc đối phó với thông tin và tuyên truyền sai lệch. Cả ba đều đã đặt ra các hạn chế đối với quyền truy cập của các phương tiện truyền thông nhà nước Nga vào các nền tảng quảng cáo, và tiếp tục kiểm tra các bài đăng bị cho là sai sự thật. Microsoft và Google đã hạn chế tải xuống các dịch vụ truyền thông do nhà nước Nga điều hành từ các cửa hàng ứng dụng của họ.

Ngoài ra, Microsoft đã làm việc với các quan chức chính phủ Hoa Kỳ và Ukraine để cảnh báo về các mối đe dọa tấn công. Sau khi tham khảo ý kiến của chính phủ Ukraine, Google đã vô hiệu hóa tính năng hiển thị điều kiện giao thông trong ứng dụng Bản đồ (Google Maps) được sử dụng rộng rãi của mình, một động thái có thể khiến việc điều hướng trở nên khó khăn hơn đối với quân đội Nga. Apple đã ngừng bán các sản phẩm của mình ở Nga sau lời kêu gọi từ Kyiv, yêu cầu gã khổng lồ điện tử tiêu dùng chặn người Nga truy cập cửa hàng ứng dụng của mình.

Các hành động được thực hiện bởi các công ty Big Tech cho thấy mức độ tham gia của họ vào cuộc chiến sự. Ở bước đầu, ngành công nghệ đã dần phát huy vai trò nhất định trong các nỗ lực chiến sự, họ không phải các doanh nghiệp khu vực tư nhân chế tạo xe tăng, máy bay và vũ khí, và hay là trụ cột để giúp đỡ quân đội trong các cuộc khủng hoảng, nhưng họ cũng là một vũ khí quan trọng trong cuộc chiến sự lần này.

Matthew Schmidt, giáo sư về an ninh quốc gia tại Đại học New Haven cho biết: "Thực chất là họ đang bắn một phát súng. Điều đó rất khác bởi các công ty công nghệ đang hành động theo những cách chưa từng thấy trong quá khứ".

Matthew Schmidt viết: "Điều quan trọng cần lưu ý, họ là một công ty chứ không phải là một chính phủ hay một quốc gia", đồng thời lưu ý rằng các công ty này đang làm việc cùng với Ukraine, Mỹ, EU, liên minh NATO và LHQ.

Ở một góc độ khác, các công ty công nghệ từ lâu đã phải vật lộn để đối phó với thông tin sai lệch trong các cuộc bầu cử và biểu tình. Bạo lực do nhà nước trừng phạt, chẳng hạn như từ cuộc diệt chủng người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar đã đưa ra những quyết định khó khăn hơn cho các công ty phản ứng với cách nền tảng của họ được sử dụng. Jennifer Grygiel, phó giáo sư tại Đại học Syracuse, người nghiên cứu về truyền thông xã hội và chính sách đối ngoại cho biết, bản chất nổi bật của cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga thậm chí còn khiến các chính sách kiểm duyệt nội dung, thông tin của Big Tech càng được xem xét kỹ lưỡng hơn.