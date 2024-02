Doanh nghiệp Đắk Lắk khẩn trương bắt tay sản xuất, kinh doanh, "kín" đơn hàng từ đầu năm

Quyết tâm vượt mức chỉ tiêu đề ra

Ngay sau kỳ nghỉ Tết 12 ngày, mùng 10/1 (âm lịch) 1.000 công nhân của Công ty TNHH May mặc Lực Thiêm Đắk Lắk (Cụm công nghiệp Tân An 2, TP. Buôn Ma Thuột), đã đồng loạt ra quân sản xuất kinh doanh với khí thế phấn khởi.

Chị H'Theo Triêk - một công nhân tại Xưởng may ráp của công ty chia sẻ, do được nghỉ Tết nhiều hơn cả số ngày nghỉ theo lịch Nhà nước nên ngày đầu quay trở lại làm việc mọi người đều có mặt đông đủ. Hơn nữa, từ khi làm công nhân may thu nhập của chị cũng như nhiều công nhân khác đã ổn định hơn trước nhiều nên mọi người đều cố gắng gắn bó với công việc và tuân thủ quy định của công ty.

Ông Trần Chí Vĩ, Giám đốc Công ty TNHH May mặc Lực Thiêm Đắk Lắk cho biết, đơn vị là doanh nghiệp chuyên gia công hàng may mặc để xuất khẩu. Hiện này, đơn hàng của công ty đã "kín" đến hết năm 2024 và dự kiến sẽ tăng 20% so với năm 2023.

Theo kế hoạch, năm 2024, công ty còn dự định sẽ mở rộng nhà xưởng, tuyển dụng thêm 300 lao động nhằm tăng năng suất, sản lượng. Chính vì thế, ngoài bảo đảm thu nhập và các chế độ cho công nhân, người lao động, công ty còn đào tạo tay nghề, tạo điều kiện linh động về thời gian và động viên công nhân để tạo khí thế hăng hái trong sản xuất.

Theo Giám đốc Ban quản lý chủ đầu tư Cụm công nghiệp (CCN) Tân An Nguyễn Kim Tùng, hiện nay CCN có 73 DN đang hoạt động và gần như 100% DN trong CCN đã đi vào hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Lượng công nhân trước và sau Tết không biến động nhiều, khí thế làm việc hào hứng.

Công nhân Công ty Cổ phần thép ASEAN (Khu công nghiệp Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tham gia sản xuất tại nhà máy.

Đối với Công ty Cổ phần thép Asean (ASEAN STEEL), Khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, 533 cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty đã trở lại nhà máy để bắt tay vào ca sản xuất để cho ra lò những sản phẩm thép chất lượng.

Ông Hồ Văn Nam, Tổng giám đốc Công ty ASEAN STEEL chia sẻ, năm 2023, dù khó khăn nhưng công ty luôn chú trọng chăm lo cho đời sống, đảm bảo mức thu nhập tốt, chấp hành đầy đủ các chính sách của nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; tổ chức thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ về vật chất, tinh thần đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Mục tiêu trong năm 2024 mà công ty hướng đến là nâng công suất của nhà máy hiện tại lên 1 triệu tấn/năm (hiện tại là 550 nghìn tấn/năm), đồng thời duy trì ổn định sản xuất, xây dựng kế hoạch tăng trưởng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, hiện nay, Khu công nghiệp Hòa Phú có 61 DN đang hoạt động với hơn 3.000 lao động làm việc. Đến thời điểm này, hầu hết người lao động trong khu công nghiệp đều đã quay lại DN làm việc với quyết tâm cùng DN thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2024.

Doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch

Năm 2024 được xem là năm bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 và theo dự báo, tình hình năm 2024 sẽ tiếp tục khó khăn và có thể còn khó khăn hơn năm 2023.

Nhà máy của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung hoạt động nhộn nhịp ngay từ những ngày đầu năm.

Trong đó, hoạt động sản xuất công nghiệp được dự báo tiếp tục bị ảnh hưởng do kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, lạm phát ở mức cao, tổng cầu thế giới sụt giảm, hoạt động xuất nhập khẩu bị thu hẹp...

Xác định rõ khó khăn, thách thức sẽ phải đối mặt, các DN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, phương án sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh triển khai ngay từ những ngày đầu năm mới, trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện chuyển đổi số, đầu tư công nghệ, đa dạng hóa nguồn cung, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung Huỳnh Văn Dũng, năm 2024, DN sẽ phấn đấu sản xuất và tiêu thụ 175 triệu lít bia và các sản phẩm khác; nộp ngân sách theo số phát sinh ước 1.170 tỷ đồng, trong đó nhà máy tại Đắk Lắk nộp 762 tỷ đồng; thu nhập người lao động tăng 3-5% so với năm 2023…

Để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2024, công ty sẽ thực hiện các giải pháp quyết liệt, hiệu quả, linh hoạt thích ứng với tình hình. Đầu tiên là tuân thủ nghiêm ngặt qui trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm ra thị trường, đảm bảo an ninh mọi mặt.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung.

Đồng thời tập trung quyết liệt theo mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh; tạo ra thị trường mới, cơ hội việc làm mới, nâng cao sức khoẻ cho DN và cho người dân; tiếp tục phát động phong trào sáng kiến cải tiến và dành ngân sách cho đầu tư, áp dụng những công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường; đa dạng hoá sản phẩm nhanh...

Công ty cũng sẽ đổi mới về phương pháp quản lý, phương án kinh doanh, kỹ thuật, công nghệ, đoàn kết và tăng cường hợp tác cả bên trong lẫn bên ngoài; tiếp tục đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường tiêu thụ ra các khu vực ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ duy trì các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.