Hé lộ khoản tiền hối lộ trong vụ bắt Cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk và các đồng phạm?

Theo đó, trong quá trình triển khai kế hoạch thực hiện xét nghiệm sàng lọc SAR-CoV-2 để phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn. CDC tỉnh Đắk Lắk đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 6,8 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra tiến hành tống đạt quyết định tố tụng, lệnh khám xét tại nhà của bị can Trịnh Quang Trí (cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk).

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ rõ hành vi, quá trình phạm tội của từng bị can.

Trong đó, bị can Trịnh Quang Trí với vai trò là Phó Giám đốc phụ trách, sau đó là Giám đốc CDC Đắk Lắk chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của CDC Đắk Lắk trước Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk giao.

Khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn, Trịnh Quang Trí đã chỉ đạo, các nhân viên của CDC Đắk Lắk liên lạc, trao đổi với Đinh Lê Lê Na - nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) để tạm ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư phục vụ xét nghiệm trước và hợp thức hóa thủ tục thầu thanh toán sau.

Sau khi tạm ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư phục vụ xét nghiệm của Công ty An Việt, Công ty Dược phẩm Huế, Công ty Việt Á, CDC Đắk Lắk đã không hoàn thành các thủ tục chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu số 1, 3, 4 trong vòng 15 ngày liên tiếp kể từ thời điểm giao thầu, không tiến hành thương thảo hợp đồng... Từ đó, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước số tiền hơn 6,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, sau khi CDC Đắk Lắk thanh toán tiền cho các công ty, Trịnh Quang Trí đã được hưởng lợi số tiền 211.360.000 đồng từ Lê Na.

Đối với bị can Trần Thị Nguyên Hằng - nhân viên Khoa xét nghiệm (thuộc CDC Đắk Lắk) đã cùng các bị can, thông đồng với Công ty An Việt, Công ty Dược phẩm Huế, Công ty Việt Á để thanh toán tiền theo đúng giá mà các công ty đưa ra. Trong quá trình CDC Đắk Lắk mượn hàng và thanh toán tiền cho các đơn vị, đối với mỗi gói thầu thì Hằng đều được hưởng lợi từ Lê Na với số tiền chiết khấu 929.978.964 đồng.

Bị can Trần Thanh Mỹ - Trưởng phòng Tài chính Kế toán (CDC Đắk Lắk), biết việc CDC Đắk Lắk nhận test xét nghiệm và các vật tư, sinh phẩm y tế khác của các công ty nói trên để sử dụng trước phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trí, Mỹ đã làm và phối hợp với các phòng, khoa của CDC Đắk Lắk để hoàn thiện hồ sơ thầu, thương thảo hợp đồng, ký hợp đồng, thanh toán tiền từ ngân sách Nhà nước cho 3 công ty.

Ngoài ra, Trần Thanh Mỹ đã trực tiếp hoặc trao đổi với Trần Thị Mai Anh - Phó Khoa phụ trách Khoa dược (CDC Đắk Lắk) để thu thập 3 bảng báo giá (trong đó bảng báo giá của công ty cho mượn hàng là thấp nhất) để xác định giá trong gói thầu, đảm bảo cho công ty cho mượn hàng được thực hiện gói thầu và thanh toán tiền đúng theo yêu cầu của 3 công ty. Sau khi CDC Đắk Lắk thanh toán tiền cho các công ty, Trần Thanh Mỹ đã được hưởng lợi số tiền 171 triệu đồng từ Lê Na.

Tương tự, đối với bị can Đặng Minh Tuyết - Phó khoa phụ trách Khoa xét nghiệm (CDC Đắk Lắk) cũng cùng với các bị can khác thông đồng với các công ty để thanh toán tiền theo đúng giá mà các công ty đưa ra. Sau khi CDC Đắk Lắk thanh toán tiền, Tuyết đã được hưởng lợi số tiền 66 triệu đồng từ Lê Na.

CDC tỉnh Đắk Lắk đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 6,8 tỷ đồng.

Đối với bị can Đinh Lê Lê Na đã có hành vi thông đồng với CDC Đắk Lắk và Công ty An Việt, Công ty Dược phẩm Huế, Công ty Việt Á hợp thức hóa 4 gói thầu tại CDC Đắk Lắk, với mục đích 3 công ty này trúng thầu, từ đó thanh toán tiền theo đúng đơn giá mà các công ty đưa ra. Đồng thời, Na là người trung gian trong việc mượn hàng, giao hàng, hợp thức hóa gói thầu giữa CDC Đắk Lắk với 3 công ty này. Na trực tiếp liên hệ và chỉ đạo nhân viên liên hệ với 3 công ty để thu thập các bảng báo giá, đảm bảo giá của công ty cho mượn hàng theo từng gói thầu là thấp nhất. Từ đó, CDC Đắk Lắk làm căn cứ xác định giá thầu và các công ty thẩm định giá ban hành chứng thư thẩm định giá phù hợp với giá của các công ty đã cho mượn hàng, đảm bảo cho các công ty này trúng thầu và được thanh toán tiền theo giá cho mượn hàng.

Cáo trạng khẳng định, hành vi của các bị can nói trên đã không đảm bảo nguyên tắc công bằng minh bạch, gian lận trong đấu thầu, vi phạm Luật Đấu thầu, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 6,8 tỷ đồng.

Như Dân Việt đã đưa tin liên quan đến vụ án này, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 5 bị can nêu trên về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".