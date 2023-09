Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cũng khẳng định, đang xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực với ngành dệt may. Gần đây, các đối tác từ châu Âu, Đông Bắc Á, Đông Nam Á… đến tìm hiểu sản phẩm may mặc có xu hướng tăng nhanh so với giai đoạn trước.

Điều này tạo kỳ vọng sản lượng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong nửa cuối năm sẽ tăng so với nửa đầu năm.

Tuy vậy, VITAS vẫn thận trọng dự báo, xuất khẩu hàng dệt may và nguyên liệu của Việt Nam năm nay đạt trên dưới 40 tỷ USD, giảm khoảng 9 - 10% so với năm 2022.