Doanh nghiệp dệt may hàng đầu các nước đến Việt Nam tìm đối tác

Doanh nghiệp dệt may hàng đầu các nước đến Việt Nam

Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may - thiết bị và nguyên phụ liệu 2022 chính thức khai mạc tại TP.HCM ngày 27/7. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nền công nghiệp dệt may phát triển.



Triển lãm do Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), Công ty Triển lãm CP (Hồng Kông), Công ty TNHH Triển lãm CP Việt Nam phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) và Hội Dệt may Thêu đan TP.HCM (Agtek).

Đây là sự kiện quốc tế lớn nhất và có ưu thế nhất về ngành dệt may được tổ chức lại kể từ năm 2019, sau hai năm nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19.

Doanh nghiệp tham quan, kết nối, giao thương tại Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may - thiết bị và nguyên phụ liệu 2022. Ảnh: Hồng Phúc

Triển lãm năm nay có sự tham gia của 278 đơn vị đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới gồm Mỹ, Trung Quốc, Đức, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Pakistan, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh…



Ghi nhận của Dân Việt cho thấy triển lãm được phân thành các khu vực với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp dệt may hàng đầu tại các quốc gia như Hàn Quốc (Kosmas, Kotmi, KTTA), Đài Loan (TTF, TAMI), Mỹ (Hiệp hội Bông quốc tế Mỹ - CCI), Việt Nam có Vitas, Vinatex, Agtex…

Trong ngày đầu diễn ra triển lãm, các doanh nghiệp tham gia đã giới thiệu các thiết bị và nguyên phụ liệu với công nghệ tiên tiến nhất thế giới hiện nay cho thị trường dệt may tại Việt Nam. Ngay trong buổi sáng đầu tiên, hàng nghìn lượt khách hàng, doanh nghiệp trong ngành đã đến tham quan, kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường.

Theo ban tổ chức, triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt May - thiết bị và nguyên phụ liệu là triển lãm ngành dệt may, vải và phụ liệu duy nhất đạt tiêu chuẩn UFI (hiệp hội toàn cầu về ngành triển lãm) tại Việt Nam trong những năm qua.

Dệt may Việt Nam phấn đấu mục tiêu xuất khẩu 43 tỷ USD

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) - ông Lê Hoàng Tài, cho biết dệt may là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn, không chỉ đóng vai trò là ngành sản xuất công nghiệp mang lại giá trị xuất khẩu cao, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho một lượng lớn người lao động với thu nhập cao hơn từ 2-3 lần so với lao động nông nghiệp.

Ngành dệt may Việt Nam đang sử dụng khoảng 2,5 triệu lao động, kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt khoảng 40 tỷ USD, thu nhập trung bình của lao động trong lĩnh vực dệt may khoảng 3.800 USD/người/năm.

Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may - thiết bị và nguyên phụ liệu 2022 cập nhật máy móc, thiết bị, công nghệ mới nhất cho các doanh nghiệp. Ảnh: Hồng Phúc



Tuy nhiên, theo ông Tài, kim ngạch xuất khẩu dệt may dù cao nhưng giá trị gia tăng còn ở mức thấp, ngành chưa chủ động được nguyên phụ liệu, chưa đáp ứng được các công đoạn thượng nguồn chuỗi cung ứng mang lại giá trị gia tăng cao hơn. Bên cạnh đó, năng suất lao động cũng thấp hơn các nước trong khu vực, trình độ công nghệ ở mức trung bình khá.

Ông Tài cho rằng, thời gian tới, ngành dệt may Việt Nam cần tăng cường phát triển theo chiều sâu, thay vì chiều rộng, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, đặc biệt tập trung vào những công đoạn mang lại giá trị gia tăng cao như thiết kế, sản xuất nguyên phụ liệu đầu vào, phân phối, từng bước chuyển mình lên vị trí cao hơn trong chuỗi sản xuất.

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, cho biết trong bối cảnh ngành dệt may trong nước nửa đầu năm 2022 khá khả quan và phấn đấu cho mục tiêu đạt 42-43 tỷ USD xuất khẩu toàn ngành trong năm nay, triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may - thiết bị và nguyên phụ liệu 2022, đặt ra 5 mục tiêu lớn.

Thứ nhất, cung cấp những thông tin cũng như máy móc, thiết bị, công nghệ mới nhất cho các doanh nghiệp. Thứ hai, tạo môi trường giúp các doanh nghiệp liên kết chuỗi. Thứ ba, cơ hội để ngành dệt may Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư về nguyên liệu, máy móc. Thứ tư, tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới và cuối cùng là nỗ lực "xanh hóa" ngành dệt may, phát triển bền vững ngành dệt may đến năm 2030.