Bình Thuận: Nhiều xe không đủ tiêu chuẩn, doanh nghiệp xe địa hình phục vụ du khách ở đồi cát Bàu Trắng lo "sốt vó"

Nhiều xe không đủ tiêu chuẩn

Trước đó, có thông tin phản ánh những ô tô và mô tô địa hình của các doanh nghiệp kinh doanh chở khách du lịch tham qua trên đồi cát Bàu Trắng mất an toàn, gây nguy hiểm cho du khách trong thắng cảnh Quốc gia Bàu Trắng.

Xe địa hình phục vụ du khách ở đồi cát Bàu Trắng của Công ty Triều Trang. Ảnh: PV

Cụ thể, những xe này không dây an toàn, không bảo hộ, khiến du khách e ngại vì tai nạn có thể xảy ra... Ngay sau đó, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo lực lượng chức năng liên quan vào cuộc kiểm tra.

Trước đó, tháng 8/2024, Công an huyện Bắc Bình cũng đã có báo cáo gửi Công an tỉnh Bình Thuận, UBND huyện Bắc Bình về kết quả kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh việc sử dụng phương tiện phục vụ khách du lịch tại khu vực thắng cảnh Quốc gia Bàu Trắng có dấu hiệu gây mất an toàn giao thông.

Cụ thể, qua kiểm tra trực tiếp giấy tờ, hồ sơ của 4 cơ sở kinh doanh là U&Me, Triều Trang, Như Trung, Minh Thái, cơ quan chức năng phát hiện 66/85 xe ô tô hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó là 44/84 xe mô tô địa hình không có giấy chứng nhận an toàn và xuất xưởng.

Đặc biệt, nhiều xe tại các cơ sở kinh doanh dù hết niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định, nhưng lưu thông hoạt động trong đồi cát và người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề phù hợp. Cơ quan chức năng cũng đã thu hồi 15 biển kiểm soát xe hết niên hạn.

Theo Công an huyện Bắc Bình, tổng số xe không đảm bảo quy định nhưng vẫn hoạt động kinh doanh du lịch chiếm tỷ lệ gần 80%, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn. Mặt khác, các chủ cơ sở tự cải tạo kết cấu xe ô tô nên làm thay đổi hiện trạng so với ban đầu, dẫn tới không đủ điều kiện kiểm định theo quy định.

Riêng mô tô địa hình, các doanh nghiệp tự mua linh kiện, thiết bị về lắp ráp rồi đưa vào sử dụng nên không có giấy chứng nhận xuất xưởng và các giấy tờ liên quan.

Công an huyện Bắc Bình đề nghị các chủ cơ sở kinh doanh và các đơn vị liên quan chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh xe địa hình trên đồi cát. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các thủ tục kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật.

Theo Ban quản lý điểm du lịch Bàu Trắng, hiện tại, tất cả 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ xe địa hình chở khách du lịch tại đây đều không có giấy phép hoạt động đối với loại hình dịch vụ và không có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

Theo thống kê, gần 200 chiếc xe địa hình đang hoạt động tại khu vực thắng cảnh Bàu Trắng, trong đó, xe mô tô ATV hơn 80 chiếc, còn lại là xe ô tô nhưng hầu hết các xe đều quá niên hạn, không được đăng kiểm.

Doanh nghiệp đề nghị sớm có quy định hướng dẫn

Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đưa xe địa hình vào phục vụ khách du lịch tham quan đồi cát Bàu Trắng là Công ty TNHH TM-DV Du lịch Triều Trang (Công ty Triều Trang) cho biết, nhiều năm qua doanh nghiệp đã nhiều lần tìm hiểu thủ tục để đăng kiểm phương tiện theo quy định nhưng các cơ quan chức đều trả lời chưa có quy định pháp luật về mô hình này.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Thành Khoa, Phó Giám đốc Công ty Triều Trang cho biết, trong cuộc làm việc với tổ kiểm tra mới đây nhất, doanh nghiệp cũng đề nghị và ý kiến là các cơ quan chức năng cần sớm đưa ra quy định về mô hình kinh doanh đặc thù này để doanh nghiệp tuân theo.

Theo ông Khoa, hơn 25 năm trước, những ngày đầu mới đặt chân lên vùng sa mạc này, nhìn cảnh cát bay mù trời, giao thông đi lại khó khăn, đã nhiều lần ông Khoa định bỏ cuộc. Nhưng từ khi ông phát hiện ra sự lạ kỳ như nắng nóng như đổ lửa thì cát lại mát, đỉnh đồi di động theo từng cơn gió nên ông quyết định bám trụ.

Tổ kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Thuận đang kiểm tra ô tô và mô tô địa hình của một doanh nghiệp kinh doanh đưa khách lên đồi cát Bàu Trắng huyện Bắc Bình theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: PV

Hơn 20 năm trước, trong một lần xem tivi thấy các nước Trung Đông và châu Phi khai thác du lịch bằng ô tô địa hình trên những sa mạc cát, ông đã ấp ủ giấc mơ đưa mô hình này về đồi cát Bàu Trắng.

Khoảng đầu năm 2003, ông Khoa xuất ngoại sang Trung Quốc và các nước Trung Đông. Hơn cả tháng trời học hỏi ở xứ người, ông Khoa đã mua về những chiếc mô tô địa hình cũ kỹ. Suốt gần cả năm trời tân trang lại và chạy thử lên đồi cát thành công, ông Khoa vận động anh em trong gia đình góp vốn đầu tư, làm thủ tục xin phép chuyển thành điểm du lịch.

Khoảng năm 2008, ông Khoa chính thức đưa môtô địa hình chạy lên đồi cát vào khai thác du lịch. Sau đó tỉnh Bình Thuận khánh thành tuyến đường Hòa Thắng - Hòa Phú xuyên qua những sa mạc cát nhấp nhô, dài hơn 23km với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, thì khu Bàu Trắng mới đông khách. Hiện tại nhiều doanh nghiệp khác cũng kinh doanh xe địa hình như ông Khoa và xuất hiện ngày càng nhiều ở khu vực đồi cát Bàu Trắng.

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã kiến nghị với các cơ quan chức năng đây là mô hình kinh doanh đặc thù nên cần phải có sự phối hợp, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước để cùng doanh nghiệp tạo thương hiệu chung cho du lịch Bình Thuận. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chưa cơ quan nào ban hành quy định về những xe địa hình này. Một lần nữa, chúng tôi khẳng định nhờ những xe địa hình độc đáo này, du khách mới đến Bàu Trắng đông hơn. Chúng tôi cũng rất hy vọng, qua cuộc kiểm tra này, các cơ quan chức sẽ có những quy định rõ ràng, những gì doanh nghiệp còn thiếu sót, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục,…", ông Nguyễn Thành Khoa nói.

Cũng theo ông Khoa, những chiếc ô tô địa hình của Công ty Triều Trang đang phục vụ khách du lịch là do ông đi tìm mua lại từ hàng thanh lý. Những xe này có nguồn gốc từ Nhật Bản nhập vào Việt Nam từ nhiều năm trước.

Khi hết hạn sử dụng, các cơ quan chức năng đã đưa ra thanh lý và ông tìm mua. Đa số là xe bán tải có mui, nên sau khi mua về, ông Khoa đã cùng nhóm thợ máy tháo bỏ phần mui và tạo thêm những kỹ thuật để an toàn hành khách và cho máy mạnh hơn, phù hợp chạy trên đồi cát.

Xe nội địa yếu...

Ông Nguyễn Thành Khoa cho biết, trước đó ông đã mua một chiếc ô tô bán tải mới, sản xuất trong nước để đưa vào chở khách trên đồi cát. Nhưng chạy chưa đến 30 nghìn km, chiếc xe đã hư hỏng nặng và không thể sửa được. Vì vậy, ông quyết định tìm mua lại dòng xe nhập, có động cơ 6 máy xăng như hiện tại.

Xe địa hình phục vụ du khách ở đồi cát Bàu Trắng. Ảnh: TTXTDL Bình Thuận.

PV Dân Việt đã khảo sát và nhiều du khách đều có chung nhận định, khi tham quan xe địa hình lên đồi cát Bàu Trắng thì chấp nhận tham gia trò chơi mạnh có cảm giác mạnh.

"Ai thấy mình không đủ can đảm thì nên đừng đi để an toàn cho chính mình. Du khách thích ngồi ô tô không có mui để tận hưởng cảm giác tuyệt vời này hơn là ngồi trong xe có mui kín…", du khách cho biết.

Theo Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, các loại xe địa hình trên chỉ hoạt động trong khu vực nội bộ thắng cảnh, không điều khiển ra ngoài đường nên ngành giao thông không quản lý và không thể áp dụng xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Có thể nói, nhờ vẻ đẹp hoang sơ và lôi cuốn của những đồi cát trắng, thắng cảnh Quốc gia Bàu Trắng đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách khi đến Bình Thuận. Và mô tô, ô tô địa hình đã góp phần làm nên thương hiệu du lịch Bàu Trắng.

Hy vọng là các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận sẽ có giải pháp hợp lý để quản lý các dịch vụ liên quan đến ô tô, mô tô chở khách tham quan đồi cát Bàu Trắng đi vào nề nếp hơn. Mục đích cao nhất là an toàn cho du khách và cũng không làm mất đi những dịch vụ du lịch đặc thù này…