Theo bảng giá các mặt hàng tham gia chương trình bình ổn thị trường năm 2023 vừa được Sở Tài chính TP.HCM công bố, giá thịt gà, thịt vịt bình ổn thị trường vẫn giữ nguyên như cũ dù doanh nghiệp đề xuất tăng.



Cụ thể, với thịt gà ta, doanh nghiệp đề xuất tăng 3% từ 90.000 đồng/kg lên 93.000 đồng/kg. Giá thịt gà thả vườn được doanh nghiệp đề xuất tăng 13% từ 67.000 đồng/kg lên 76.000 đồng/kg. Giá thịt gà công nghiệp được doanh nghiệp đề xuất tăng 13% từ 43.000 đồng/kg lên 49.000 đồng/kg.

Thịt vịt được đề xuất tăng từ 68.000 đồng/kg lên 70.000 đồng/kg.

Doanh nghiệp đề xuất tăng giá thịt gà, thịt vịt trong chương trình bình ổn thị trường TP.HCM do giá nguyên liệu thời gian qua tăng cao. Ảnh: Hồng Phúc

Sở Tài chính cho biết theo quy định của chương trình bình ổn thị trường, mặt hàng thịt gia cầm đã đủ điều kiện điều chỉnh giá do giá gà lông, vịt lông tăng liên tục thời gian qua với mức tăng từ 10-17%.

“Tuy nhiên, trên cơ sở trao đổi với tổ công tác, hiểu những khó khăn trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay nên doanh nghiệp thống nhất giữ giá ổn định như năm 2022 để tiếp tục đồng hành cùng thành phố và tiếp tục theo dõi tình hình thị trường để điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới”, Sở Tài chính cho biết.

Tại cuộc họp thông tin về tình hình quý I/2023 trước đó, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ cũng xác nhận trước bối cảnh khó khăn chung về giá nguyên vật liệu, nhất là ngành chăn nuôi, các doanh nghiệp bình ổn về mặt hàng thịt gia cầm có đề xuất tăng giá.

Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng và doanh nghiệp ngồi lại, cảm thông trong bối cảnh thị trường khó khăn, quyết định vẫn giữ giá bình ổn, hỗ trợ người tiêu dùng.

Theo bảng giá các mặt hàng tham gia chương trình bình ổn thị trường năm 2023 vừa được Sở Tài chính TP.HCM công bố, dầu ăn là mặt hàng được điều chỉnh giảm giá bắt đầu từ tháng 4 này.

Cụ thể, giá dầu ăn Cooking tại hệ thống Saigon Co.op sẽ giảm từ 47.000 đồng/lít còn 42.000 đồng/lít (tương ứng mức giảm 11% so với năm 2022). Saigon Co.op đăng ký giảm giá dầu ăn Cooking.

Giá thịt heo các loại trong chương trình bình ổn thị trường đã được giảm từ 1.500 - 14.000 đồng/kg, từ giữa tháng 3/2023. Ảnh: H.P

Với mặt hàng thịt heo, theo Sở Tài chính TP.HCM, trước đó, ngày 18/3, Sở đã tổ chức cuộc họp với các sở ngành và doanh nghiệp tham gia chương trình, do giá heo hơi bình quân ở mức 52.500 đồng/kg (giảm 7.500 đồng/kg so với thời điểm điều chỉnh liền kề hồi tháng 7/2022). Do đó, các Sở ngành và doanh nghiệp thống nhất điều chỉnh giảm giá thịt heo trong chương trình bình ổn từ 1.500 - 14.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá thịt đùi heo 108.000 đồng/kg, thịt vai heo 122.000 đồng/kg, thịt cốt lết 126.000 đồng/kg, chân giò 118.000 đồng/kg, thịt nạc 153.000 đồng/kg… Mức giá này tiếp tục được duy trì trong bối cảnh giá heo hơi bình quân vẫn ở mức 52.500 đồng/kg và giá thịt heo pha lóc vẫn thấp hơn thị trường tối thiểu 5%.

Các mặt hàng còn lại tham gia vào chương trình bình ổn thị trường TP.HCM vẫn không thay đổi giá so với năm 2022.