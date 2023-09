Doanh nhân đưa Jack đi gặp Messi chua chát nói trao lòng tốt nhầm người, đề nghị Jack xóa MV

Jack đã thỏa thuận về việc những hình ảnh trong cuộc gặp Messi chỉ giữ làm kỷ niệm

Tối 4/9, doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường, người đưa ca sĩ Jack tới gặp Messi tại Pháp đã có bài viết dài trên trang cá nhân nhằm thông tin đầy đủ với công chúng về sự việc. Mở đầu phần chia sẻ, anh khẳng định: "Tôi đã quá tốt nhưng nhầm người với một người trí trá, ngoan cố. Giờ trách nhiệm của tôi là làm sạch, rõ ràng để cho mọi người hiểu rõ và không có chuyện suy đoán mập mờ trên mạng nữa".

Phạm Ngọc Quốc Cường cho biết, anh đã nhiều lần kết nối được với cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới để thoả mãn các đam mê, sau đó là giới thiệu và giúp các anh em, bạn bè cùng chung đam mê gặp gỡ họ. Hành trình đi gặp Messi đến sau một khoảng thời gian khá dài và không hề dễ dàng. Trước đó, anh đã gặp gỡ nhiều danh thủ bóng đá thế giới như: Mbappe, Benzema, Modric....

Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường và cầu thủ Messi tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: NVCC)

Doanh nhân Quốc Cường nhấn mạnh: "Cuộc hẹn ở đây không phải đơn thuần như một người hâm mộ rình gặp thần tượng để xin chụp cái ảnh thông thường, lý do rất đơn giản là mình không ở Pháp để chạy đi chạy lại, cũng không ai bay từ Việt Nam sang Pháp với rất nhiều chi phí để đi rình rồi về tay không. Do đây là một cuộc hẹn cực kỳ khó nên mình hỏi rất kỹ về việc nhận được sự đồng ý của Messi thì mới chuẩn bị lên đường. Các cuộc hẹn với những cầu thủ danh tiếng này nhiều lúc còn phụ thuộc vào may mắn vì sau trận đấu họ vui hay buồn, có bị chấn thương hay không...".

Hình ảnh của Jack gặp gỡ Messi trong MV "Từ nơi tôi sinh ra". (Ảnh: Cắt từ clip)

Sau khi có xác nhận chắc chắn từ những người bạn bên Pháp, anh liền rủ Jack đi cùng: "Lý do thì tương tự như việc rủ Đỗ Kim Phúc (VĐV tâng bóng nghệ thuật - PV) đi gặp Cristiano Ronaldo. Có lần, qua một người em, Jack có tìm gặp tôi, kể chuyện và tâm sự về đam mê bóng đá, mong muốn lấy lại hào quang từ showbiz. Ấn tượng ban đầu của tôi là bạn ấy đam mê và khát khao thành công, nên cơ hội đến thì báo cho Jack để lên đường.

Ngay lúc đó, Jack đã hỏi đến câu chuyện liệu có được quay hình ảnh sau dùng cho MV không. Tôi đã nói rất rõ: "Em nghĩ bao nhiêu tiền mà đòi mời Messi đóng được ở MV? Mà kể cả có tiền chưa chắc mời được. Sau đó, vì muốn giúp bạn ấy, tôi vẫn hỏi anh em bạn bè, họ đều nói là không ai dám nói với Messi, tuy vậy nếu làm như phim tài liệu để lưu giữ và hoàn toàn không có chuyện thương mại, kiếm tiền từ sản phẩm đó thì không vấn đề gì".

Phạm Ngọc Quốc Cường cũng chia sẻ bài viết của Nguyễn Quốc Anh - một thành viên trong đoàn đi gặp Messi tại Pháp. Trong đó, người này đề nghị Jack xoá MV, hoặc xoá cảnh có sự xuất hiện của Messi: "Em trai, anh em mình đã thỏa thuận với nhau từ đầu về những hình ảnh và video là để giữ kỷ niệm. Có thể đăng Facebook cũng không sao, nhưng em rất thiếu tôn trọng khi không hỏi ý kiến bọn anh mà đã tùy tiện làm một cái MV và ra mắt báo chí. Em đã không lên tiếng khi xuất hiện những bài viết nói em chi 60 tỷ mời Messi đóng MV. Tất cả đều làm việc cùng anh Phạm Ngọc Quốc Cường, người ta không hề biết em là ai nên không có chuyện Messi đồng ý đóng MV cùng em. Anh muốn mọi chuyện kết thúc tại đây bằng cách hoặc là em xóa MV hoặc là xóa cảnh có Messi đồng thời lên tiếng đính chính sự thật với báo chí".

Mới đây, việc MV Từ nơi tôi sinh ra do ca sĩ Jack trình làng có sự xuất hiện của cầu thủ huyền thoại Lionel Messi gây xôn xao mạng xã hội. Sau 3 ngày ra mắt, sản phẩm đã nhận được 4,3 triệu lượt xem, leo lên Top Trending của YouTube. Bên cạnh nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng âm nhạc, không ít nguồn tin khẳng định phía Jack đã bỏ ra 60 tỷ đồng để có được 3 giây xuất hiện của Messi trong MV.