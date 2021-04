Doanh nhân Thu Trà cho đại gia Thiện "Soi" vay đến hàng chục tỉ đồng

Trước đó, Lê Thái Thiện cùng con trai bị khởi tố, tạm giam với hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền". Theo cơ quan chức năng, năm 2019, Công an phường Tân Hải và Công an thị xã Phú Mỹ đã nắm được tình hình hoạt động cho vay và đưa Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong vào diện quản lý nghiệp vụ của công an. Tuy nhiên thời điểm này, vẫn chưa có phản ánh, tố giác khiến việc điều tra gặp khó khăn.

Thiện "Soi" thời điểm bị bắt tạm giam

Đầu năm 2020, công an nhận được một số đơn thư nặc danh tố cáo hành vi cho vay nặng lãi của Lê Thái Thiện. Đến ngày 4-8-2020, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác tội phạm của một bị hại có tên cụ thể và nhanh chóng làm việc với bị hại. Qua quá trình xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ, đến tháng 12-2020, Công an thị xã Phú Mỹ đã báo cáo tờ trình trình Thị uỷ, UBND thị xã Phú Mỹ phối hợp. Qua đó, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong.