Doanh số iPhone bất ngờ lập kỷ lục quý 2 bất chấp Covid- 19

Báo cáo hôm 12/08 vừa qua từ Canalys đã công bố ước tính doanh số điện thoại thông minh tại Mỹ. Dữ liệu cho thấy Apple là người chiến thắng lớn với doanh số bán iPhone tăng bất ngờ, bất chấp thị trường điện thoại thông minh nói chung ở Mỹ đang sụt giảm.

Ước tính doanh số bán smartphone của các thương hiệu trong quý 2 tại Mỹ.

Theo ước tính, doanh số iPad của Apple trong Quý 2 tại Mỹ đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng cao, lên tới 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo từ Canalys về doanh số iPhone trong quý 2 tại Mỹ cho thấy Apple đã "đá bay" mức dự đoán giảm 5% của công ty do đại dịch. Dữ liệu của Canalys cho thấy doanh số bán iPhone ở Mỹ tăng 10% trong quý 2 so với cùng kỳ năm ngoái với tổng số 15 triệu chiếc - một kỷ lục mới.

Apple và Samsung chiếm 07/10 smartphone được bán ra nhiều nhất trong 3 tháng và “Nhà Táo” nổi bật hơn cả. Hãng này đã xuất xưởng chiếc iPhone 11 cao cấp của mình nhiều hơn 15% so với chiếc iPhone bán chạy nhất của năm ngoái, iPhone XR.

Dòng iPhone SE 2020 chính là "át chủ bài" của Apple.

Ngoài doanh số bán dòng iPhone 11 mạnh mẽ, Canalys cũng nhấn mạnh rằng iPhone SE 2020 có giá phải chăng đã thúc đẩy thị phần tại Mỹ của công ty trong quý lên gần 50%. Samsung đứng thứ hai với doanh số chỉ bằng một nửa lượng iPhone bán ra - 7,4 triệu chiếc (giảm 1%) và LG đứng thứ ba với 3,5 triệu chiếc (giảm 19%).

Với việc Apple chia sẻ trong báo cáo thu nhập với doanh thu iPhone chỉ tăng 1,66% và Canalys nêu chi tiết rằng giá bán smartphone trung bình được bán trong quý 2 tại Mỹ là 503 USD (tương đương 11,65 triệu đồng), có thể khẳng định chắc chắn: iPhone SE 2020 nhân tố lớn nhất giúp hãng đạt kỷ lục doanh số quý 2 mới tại Mỹ. Thời gian tới, độ "hot" của chiếc iPhone này chắc chắn sẽ còn tăng cao.