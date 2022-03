Doanh số KIA bất ngờ vượt Hyundai và Toyota trong tháng 2/2022

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, trong tháng vừa qua doanh số ô tô đều giảm. Trong đó, các thành viên của VAMA, bán được 22.802 xe ô tô các loại, giảm 26% so với tháng 1, nhưng lại tăng tới 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Hyundai giảm hơn 43% và VinFast giảm khoảng 45% so với tháng 1/2022.

KIA bất ngờ vượt mặt Hyundai và Toyota

KIA Seltos là đầu tàu doanh số của thương hiệu Hàn Quốc. Ảnh KIA.

Tháng 2/2022, ghi nhận sự tăng trưởng bất ngờ của KIA khi thương hiệu ô tô Hàn Quốc bán tổng cộng 5.112 xe đến tay khách hàng Việt, dẫn đầu thị trường. Kết thúc 2 tháng đầu năm, KIA đã bán tổng cộng 10.557 xe các loại.

Trong đó, KIA Seltos tiếp tục là đầu tàu doanh số của thương hiệu Hàn Quốc với 1.255 xe bán ra tháng vừa qua và 2.705 xe đã đến tay khách hàng kể từ đầu năm 2022. KIA K3 xếp thứ 2 với 1.134 xe rời đại lý tháng 2 và 2.249 chiếc xuất xưởng kể từ đầu năm.

Toyota Corolla Cross vượt Vios là xe Toyota bán chạy nhất. Ảnh Toyota.

Toyota xếp ngay sau ở vị trí thứ 2 với 4.288 xe bán ra trong tháng 2 và qua 2 tháng, thương hiệu Nhật Bản có doanh số cộng dồn là 10.656 xe, cao hơn KIA.

Toyota Corolla Cross là chiếc xe bán chạy nhất với 1.358 xe bán ra trong tháng 2 và 3.073 xe xuất xưởng trong 2 tháng đầu năm 2022. Toyota Vios có doanh số 1.181 xe bán ra tháng 2 và 2.627 xe đến tay khách hàng trong 2 tháng đã qua.

Xếp thứ 3 là Hyundai với 4.173 xe bán ra trong tháng 2 và tính đến thời điểm này của năm 2022, TC Motor đã bán tổng cộng 10.200 xe du lịch.

Hyundai Accent bán tốt nhất trong phân khúc hạng B. Ảnh TC Motor.

Cụ thể, Hyundai Accent là xe bán tốt nhất tháng 2 với 1.011 chiếc và cộng dồn 2 tháng chiếc xe hạng B này đã có đến 3.399 chiếc đến tay khách hàng. Hyundai Grand i10 xếp thứ 2 với 897 xe bán ra trong tháng 2 và 1.897 chiếc rời đại lý sau 2 tháng đầu năm.

Nhìn chung, trong những năm gần đây, xe Hàn Quốc đang vươn lên mạnh mẽ ở thị trường Việt Nam với 2 thương hiệu là KIA và Hyundai. Những chiếc xe này có thiết kế bắt mặt, nhiều trang bị tiện nghi và giá bán hấp dẫn nên xe Nhật Bản đang dần không còn được ưa chuộng.