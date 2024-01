Doanh thu FPT năm 2023: Lãi ròng gần 6.500 tỷ đồng, có một mảng cán mốc 1 tỷ đô

Năm 2023, FPT ghi nhận doanh thu 52.618 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.203 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,6% và 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu và 102% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra tại Đại hội đồng Cổ đông. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 6.470 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8%, EPS (Earning Per Share) đạt 4.666 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 21,3% so với năm trước.

Doanh thu FPT năm 2023 tăng trưởng ấn tượng.

Dịch vụ Công nghệ thông tin nước ngoài chính thức cán mốc 1 tỷ đô doanh thu

Khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 60% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 31.449 tỷ đồng và 4.161 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 22,1% và 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023 mang ý nghĩa lịch sử với FPT khi doanh thu từ Dịch vụ CNTT tại nước ngoài chính thức vượt mốc 1 tỷ đô, đạt 24.288 tỷ đồng, tăng 28,4%, lợi nhuận trước thuế đạt 3.782 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường trọng điểm đều giữ được đà tăng trưởng cao, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản, bất chấp sự mất giá của đồng Yên, vẫn giữ được đà tăng trưởng cao 43,4% so với cùng kỳ. Tăng trưởng này đến từ nhu cầu chi tiêu lớn cho công nghệ thông tin, đặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số. Mới đây nhất, vào ngày 16/12, Công ty cũng đã ký hai thỏa thuận hợp tác với hai doanh nghiệp Nhật Bản là Yamato Holdings - Doanh nghiệp về lĩnh vực lưu thông hàng hóa lớn của Nhật Bản và TradeWaltz - Doanh nghiệp sở hữu nền tảng tương tác thông tin thương mại hàng đầu Nhật Bản.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài trong năm 2023 đạt 10.425 tỷ đồng, tăng trưởng 42% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics, ...

Công ty cũng ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, với doanh thu ký mới đạt 29.717 tỷ đồng, tăng trưởng 37,6% do với cùng kỳ. Trong đó có 37 dự án với quy mô trên 5 triệu USD, cho thấy sự chuyển dịch trọng tâm rõ ràng hơn sang các đơn hàng lớn, khẳng định sự hiệu quả của chiến lược “săn cá voi” của FPT.

Nhờ những nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với khối chính phủ, bộ ban ngành, khối doanh nghiệp nước ngoài và các ngành kinh tế ít bị ảnh hưởng, Dịch vụ CNTT Trong nước ghi nhận doanh thu 7.161 tỷ đồng, tăng trưởng 4,6% và LNTT đạt 379 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,6%. Nhờ tính ứng dụng cao, tập trung vào các công nghệ lõi, hệ sinh thái công nghệ Made-by-FPT chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ 40,8%, mang lại doanh thu 1.620 tỷ, tiếp tục đóng vai trò là một trong những động lực tăng trưởng mũi nhọn của Tập đoàn trong dài hạn.

Khối Viễn thông và Giáo dục tiếp tục đà tăng trưởng bền vững

Dịch vụ Viễn thông ghi nhận doanh thu đạt 15.186 tỷ đồng, tăng trưởng 8,8% và LNTT đạt 2.895 tỷ đồng, tăng 15,4%.

Nhu cầu giáo dục ngành công nghệ thông tin tăng mạnh đã góp phần thúc đẩy doanh thu của mảng Giáo dục của FPT tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6.159 tỷ đồng.