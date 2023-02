Doanh thu FPT tăng mạnh quý IV/2022, mảng CNTT Quốc tế đột phá

FPT lãi lớn bởi mảng CNTT Quốc tế

Tập đoàn FPT vừa có báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2022. Theo đó, doanh thu quý IV/2022 của FPT đạt 13.042 tỷ, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm 2021.

Khối Công nghệ chứng kiến doanh thu tăng 21%, đạt 5.500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mảng dịch vụ CNTT Quốc tế duy trì mức tăng trưởng cao 32% so với năm trước và được hỗ trợ nhiều từ việc hoàn thành các dự án chuyển đổi số (chiếm 38% trong cơ cấu doanh thu và tăng trưởng 30% YoY).

Doanh thu ký mới của mảng này tăng 75% so với năm trước trong quý này, đạt 4.800 tỷ đồng, giúp số doanh thu lũy kế cả năm gần đạt mục tiêu 1 tỷ USD. Trong khi đó, mảng nội địa không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu FPT tăng mạnh quý IV bởi mảng CNTT Quốc tế. Ảnh FPT.

Khối Viễn thông của FPT trong quý quý IV ghi nhận tăng trưởng 14% so với năm trước, đạt 3.900 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu mảng băng thông rộng đã giảm 16% so với năm trước, nhưng được bù đắp bởi các dịch vụ Pay TV và DV viễn thông cho khối KH DN (+87% so với năm 2021).

Khối Giáo dục ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu quý cao nhất 66% so với năm 2021. Trong khi số lượng học sinh, sinh viên tăng vượt 100 nghìn, tăng 35% so với năm ngoái, nhiều khả năng mức học phí cũng đã tăng lên đáng kể.

Lợi nhận trước thuế (LNTT) quý IV của FPT đạt 2.000 tỷ đồng, tăng trưởng bi giảm tốc đáng kể về mức 13% so với năm tước. Khối CNTT chỉ tăng 12% so với năm ngoái do biên LNTT của F-Soft và FIS đã giảm đáng kể trong quý IV/2022, lần lượt xuống mức 14.2% và 0.4%, chủ yếu do FPT ghi nhận nhiều chi phí hoạt động và CP tài chính khác trong Q4-2022.

LNTT Khối Viễn thông tăng thấp ở mức 6% so với năm trước. Cạnh tranh trong thị trường băng thông rộng, vốn đang dần bão hòa, tăng lên khiến CP bán hàng tăng nhanh dẫn đến biên LNTT giảm mạnh xuống 19% so với mức 24% trong 9T-2022. LNTT mảng này giảm tốc xuống 7% so với năm trước trong quý.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu của FPT đạt 44 nghìn tỷ, tăng trưởng 23% so với năm 2021 và hoàn thành 103% dự phóng và LNTT đạt 7.654 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước, hoàn thành 96% dự phóng. Biên LNT của F-Soft và FPT Telecom giảm bất ngờ lần lượt trong tháng 12 và quý IV/2022 là nguyên nhân chính dẫn tới việc LNTT ko đạt mức kỳ vọng. Tuy nhiên, điều này sẽ tạo dư địa tốt hơn để FPT giữ được mức tăng trưởng ổn định trong năm 2023.

Trước đó, tháng 9/2022, FPT đã cho ra mắt dòng chip vi mạch đầu tiên ứng dụng trong sản phẩm IoT cho lĩnh vực y tế, hiện thực hóa giấc mơ sản xuất linh kiện bán dẫn khởi tạo bởi trí tuệ Việt. Trong hai năm tiếp theo, FPT dự kiến cung ứng ra thị trường toàn cầu 25 triệu đơn vị chip.