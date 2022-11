Doanh thu thê thảm, "vua bán lẻ" Amazon cắt giảm nhân sự khổng lồ

Theo báo cáo từ The New York Times, Amazon đang có kế hoạch sa thải khoảng 10.000 nhân viên trong các vai trò công ty bắt đầu từ tuần này. Riêng tờ The Wall Street Journal cũng trích dẫn một nguồn tin cho biết, công ty có kế hoạch sa thải hàng nghìn nhân viên.

Đại dịch Covid-19 đã tạo ra kỷ nguyên sinh lời cao nhất cho Amazon, khi người tiêu dùng đổ xô mua sắm trực tuyến và các doanh nghiệp đổ xô đến các dịch vụ điện toán đám mây của hãng. Amazon đã nhân đôi lực lượng lao động của mình trong hai năm qua, đồng thời dồn lợi nhuận vào việc mở rộng và thử nghiệm để tìm ra những điều lớn lao tiếp theo. Nhưng vào đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng của Amazon đã chậm lại ở mức thấp nhất trong hai thập kỷ. Công ty phải đối mặt với chi phí cao do các quyết định đầu tư quá mức và mở rộng nhanh chóng, trong khi những thay đổi trong thói quen mua sắm và lạm phát cao đã làm giảm doanh số bán hàng. Việc sa thải hàng loạt của Amazon sẽ được báo cáo là 10.000 người trong tuần này. Ảnh: @AFP. Amazon đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng, mức tăng trưởng có thể suy yếu trở lại, có thể giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2001. Công ty đã nói với tờ The Wall Street Journal rằng, họ đã thắt lưng buộc bụng trong quá khứ và có thể làm như vậy thêm một lần nữa. Amazon đã cắt giảm 1.500 việc làm, bao gồm cả những người làm việc theo giờ, vào năm 2001 trong cuộc khủng hoảng dot-com, chiếm tới 15% nhân viên của họ vào thời điểm đó. Họ cũng đã sa thải vài trăm nhân viên của công ty vào đầu năm 2018 sau một giai đoạn mở rộng nhanh chóng khác. Theo ba người giấu tên, vào tuần trước, các giám đốc điều hành của Amazon đã gặp gỡ các nhà đầu tư tổ chức, ngay khi cổ phiếu của hãng này giảm xuống mức thấp nhất kể từ những ngày đầu của đại dịch, xóa sạch 1 nghìn tỷ đô la giá trị kể từ khi Andy Jassy tiếp quản vị trí giám đốc điều hành vào năm ngoái. Ông Jassy, người trước đây điều hành mảng kinh doanh điện toán đám mây béo bở của Amazon, đã xem xét kỹ lưỡng các doanh nghiệp để cắt giảm chi phí một cách nhanh chóng. Ban đầu, anh ấy rút lại việc mở rộng kho hàng đã được tăng cường trong thời kỳ đại dịch, sau đó chuyển sang các bộ phận khác của công ty. Theo báo cáo, việc cắt giảm này sẽ là lớn nhất trong lịch sử kinh doanh hoạt động của công ty và sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến các bộ phận tổ chức thiết bị, bộ phận bán lẻ và nguồn nhân lực của Amazon. Một người giấu tên cho biết số lần sa thải vẫn chưa cố định và có khả năng sẽ được triển khai theo từng nhóm thay vì tất cả cùng một lúc khi mỗi doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch. Nhưng nếu vẫn ở mức khoảng 10.000, thì nó sẽ đại diện cho khoảng 3% nhân viên công ty của Amazon và chưa đến 1% lực lượng lao động Amazon trên khắp toàn cầu với hơn 1,5 triệu người, chủ yếu bao gồm những người làm việc theo giờ. Amazon được cho là có kế hoạch sa thải hàng nghìn nhân viên. Ảnh: @AFP. Việc thay đổi mô hình kinh doanh và nền kinh tế bấp bênh đã gây ra tình trạng sa thải nhân viên trong toàn ngành công nghệ. Báo cáo này tiếp tục theo sau việc giảm số lượng nhân viên tại các công ty công nghệ khác. Meta đã thông báo vào tuần trước rằng, họ sẽ sa thải hơn 13% nhân viên, tương đương hơn 11.000 nhân viên và Twitter đã sa thải khoảng một nửa lực lượng lao động của mình trong những ngày sau khi mua lại công ty trị giá 44 tỷ đô la của tỷ phú Elon Musk. Amazon báo cáo có 798.000 nhân viên vào cuối năm 2019 nhưng có 1,6 triệu nhân viên toàn thời gian và bán thời gian tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tăng 102%. Thời báo New York cho biết tổng số lần sa thải "vẫn còn thay đổi" và chưa cố định. Một đại diện từ Amazon đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận nào của đài CNBC về vấn đề này. Có thể thấy, mùa mua sắm cuối năm rất quan trọng đối với Amazon và thường là mùa mà công ty đã tăng số lượng nhân viên để đáp ứng nhu cầu. Nhưng Andy Jassy, người đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành vào tháng 7 năm 2021, đã cắt giảm chi phí để bảo toàn tiền mặt khi công ty phải đối mặt với doanh số bán hàng chậm lại và nền kinh tế toàn cầu ảm đạm. Công ty đã công bố kế hoạch ngừng tuyển dụng các vị trí trong hoạt động kinh doanh bán lẻ của mình. Trong những tháng gần đây, Amazon đã đóng cửa dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa Amazon Care, đóng cửa tất cả trừ một trong các trung tâm chăm sóc khách hàng tại Mỹ, loại bỏ robot giao hàng lưu động Scout, đóng cửa các chuỗi cửa hàng truyền thống hoạt động kém hiệu quả và đang đóng cửa, hủy bỏ hoặc trì hoãn một số địa điểm nhà kho mới, bao gồm luôn cả Fabric.com, một công ty con đã bán đồ may vá trong ba thập kỷ qua. Công ty đã công bố kế hoạch ngừng tuyển dụng các vị trí trong hoạt động kinh doanh bán lẻ của mình. Ảnh: @AFP. Amazon đã báo cáo thu nhập quý 3 đáng thất vọng vào tháng 10 khiến các nhà đầu tư kinh ngạc và khiến giá cổ phiếu giảm hơn 13%. Nó đánh dấu lần đầu tiên vốn hóa thị trường của Amazon giảm xuống dưới 1 nghìn tỷ đô la kể từ tháng 4 năm 2020, và báo cáo này là lần thứ hai trong năm nay cho thấy kết quả của Amazon đủ để gây ra tỷ lệ bán tháo cổ phiếu ở mức hai con số thêm lần nữa. Brian Olsavsky, giám đốc tài chính, nói với các nhà đầu tư vào tháng trước rằng: "Chúng tôi nhìn nhận thực tế rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến ví tiền của mọi người". Ông cho biết công ty không chắc chi tiêu người dùng đang hướng tới đâu, nhưng "chúng tôi đã sẵn sàng cho nhiều kết quả khác nhau". Còn John Blackledge, một nhà phân tích tại Cowen & Company, người đã theo dõi Amazon trong một thập kỷ, cho biết tính toán của ông cho thấy hoạt động kinh doanh thương mại điện tử cốt lõi của Amazon đã lỗ hàng tỷ USD trong năm nay. "Họ cần xem lại mọi thứ", anh nói.

