Cá ngừ đại dương khổng lồ nặng hơn 300kg vừa được đánh bắt tại Phú Yên, được Công ty cổ phần thực phẩm và dịch vụ My Way đấu giá và chuyển ra Hà Nội cho sự kiện trình diễn mổ cá ngừ. Sự kiên diễn ra trong hai ngày thứ 6, thứ 7 (17,18/06/2022) tại Hà Nội.

Đĩa cá ngừ khổng lồ 300kg tươi hồng, hấp dẫn

Cá ngừ đại dương được coi là một loại hải sản quý hiếm trong tự nhiên được người Nhật, Châu Âu ưa chuộng. Thịt cá ngừ đại dương đa phần đắt đỏ bởi giá trị dinh dưỡng, công nghệ đánh bắt, bảo quản khắt khe và đặc biệt là chất thịt rất thơm ngon, có độ chắc, thanh, ngọt khác biệt hơn hẳn các loại khác. Theo một số ngư dân, cá ngừ đại dương là loại cá có giá trị cao, mức giá bán khoảng 30 USD/kg (gần 700.000 đồng) trên thị trường thế giới.

Sự kiện thưởng thức cá ngừ đại dương đã thu hút đông đảo thực khách tham gia. Rất nhiều thực khách đã bất ngờ và chứng kiến con cá khổng lồ được các đầu bếp lão luyện pha chế. Ông Huy Quang, đến từ Hà Nội chia sẻ: "Chưa bao giờ tôi được chứng kiến tận mắt một con cá to như vậy. Cá ngừ đại dương là một trong những loài cá có giá trị dinh dưỡng cao, thúc đẩy sự tái sinh của các tế bào não, cải thiện và ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ".

Cá ngừ khổng lồ 300kg

Chia sẻ về sự kiện này, lãnh đạo My Way cho biết, sau đại dịch covid với sự phục hồi mạnh mẽ của ngành dịch vụ du lịch. My Way đã đón đầu và định hướng hợp tác với một số nhà đầu tư chiến lược chú trọng đầu tư phát triển mảng hoạt động cốt lõi của mình là nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí và khách sạn cao cấp. Và sự kiện thưởng thức cá ngừ chính là một hoạt động ẩm thực định kỳ với mong muốn đem đến những trải nghiệm văn hóa ẩm thực độc đáo, cao cấp theo phong cách Châu Âu tới các thực khách Việt.