Độc, lạ chợ nông sản chỉ bán cuối tuần ở Sài Gòn, được khách chấm 10 điểm vì chất lượng, giá tốt

Chợ phiên nông sản an toàn và sản phẩm OCOP vài năm trở lại đây đã trở thành "điểm hẹn" quen thuộc của nhiều người dân TP.HCM vào dịp cuối tuần. Người tiêu dùng được thỏa thích mua nông sản an toàn, chất lượng được sản xuất ngay tại TP.HCM và các tỉnh thành trên toàn quốc.



Chợ nông sản an toàn và OCOP tại khu phố 6, đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Ảnh: Thúy Liên

Sáng 10/8, khuôn viên ban điều hành khu phố 6, đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân nhộn nhịp khách mua rau củ quả và nông sản các loại.

Đều đặn thứ bảy hàng tuần, nơi đây diễn ra "Chợ phiên Nông sản an toàn và sản phẩm OCOP". Chợ phiên nông sản này được Sở NNPTNT TP.HCM phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn TP.HCM tổ chức.

Chợ phiên nông sản an toàn có khoảng hơn chục gian hàng. Sản phẩm được bày bán chủ yếu là rau củ quả, nông sản tươi sống và chế biến, sản phẩm OCOP của các HTX nông nghiệp tại TP.HCM.

Theo ghi nhận của Dân Việt, các gian hàng rau củ quả tươi thu hút khá đông người dân đến mua.

Gian hàng nấm và rau xanh Củ Chi này thu hút nhiều bà nội trợ. Chị Lê Hà Mộng Ngọc, chủ gian hàng nông sản sạch Nấm Việt, huyện Củ Chi cho biết, chị mang đến chợ phiên 50 loại rau củ quả. "Ở đây sản phẩm sẽ được bán thấp hơn 20% so với giá bán bên ngoài", chị Ngọc nói thêm.

Rau tươi, xanh mướt mắt là thực phẩm không thể thiếu trong giỏ hàng của người tiêu dùng mỗi lần đến chợ phiên.

HTX Tuấn Ngọc - HTX tiêu biểu tại TP.HCM, mang tới chợ đa dạng các loại cải, xà lách, dưa leo, giá, đậu xanh, rau mầm...

Chị Phạm Thị Minh Dung - Giám đốc HTX Nông sản sạch TP.HCM cho biết, HTX cung cấp đa dạng các loại nông sản, sản phẩm OCOP của TP.HCM, như bột rau má, bánh tráng... Chợ phiên đang ngày càng được biết đến nhiều hơn, trở thành nơi mua hàng cuối tuần của người tiêu dùng.

Chợ phiên nông sản an toàn là nơi bán các loại nông sản sạch, an toàn, như gạo, rau củ, thịt, trái cây được cung cấp từ các hợp tác xã, công ty đạt chứng nhận VietGap, GlobalGap, organic (hữu cơ), OCOP. Vì vậy, nhiều khách quen tại chợ cho biết họ cảm thấy an tâm khi mua sắm.

Đây chỉ là 1 trong 3 địa điểm diễn ra "Chợ phiên Nông sản an toàn và sản phẩm OCOP" của TP.HCM dịp cuối tuần. 2 địa điểm còn lại được tổ chức là tại công viên Bình Phú, quận 6 và công viên văn hoá Lê Thị Riêng, quận 10.

Mô hình chợ phiên không chỉ là nơi để các doanh nghiệp bày bán sản phẩm mà còn giúp họ quảng bá thương hiệu, gia tăng niềm tin của người tiêu dùng vào nông sản Việt.

Chị Lý Bảo Châu, ngụ ở quận 6, TP.HCM cho biết, cuối tuần nào chị cũng tranh thủ ghé qua chợ phiên nông sản để mua sắm. Đôi khi chị mua dự trữ cho cả tuần, đợi đến cuối tuần tiếp theo lại đến chợ, mua tiếp.

"Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt chứng nhận thì mới được bày bán ở đây nên tôi rất an tâm. Tôi rất muốn chợ diễn ra mỗi ngày luôn chứ không chỉ cuối tuần", chị Châu cười, nói.