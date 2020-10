Đối thoại với nông dân sản xuất giỏi về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT

Tin từ BHXH tỉnh An Giang cho biết, ngày 27/10, BHXH tỉnh An Giang phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức buổi đối thoại tuyên truyền trực tiếp vận động lực lượng nông dân sản xuất giỏi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại xã Bình Chánh, huyện Châu Phú (An Giang)

Bình luận 0