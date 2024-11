Nơi nào được ví như "Đà Lạt thu nhỏ" giữa vùng Tây Bắc?

Đồi thông Than Uyên thơ mộng

Vài năm trở lại đây, đồi thông Than Uyên được nhiều người biết đến bởi không gian thoáng đãng, không khí trong lành, mát mẻ và cảnh sắc cực nên thơ. Cũng chính bởi cái khí hậu mát mẻ, se se lạnh cùng với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, nên nhiều người ví đồi thông Than Uyên như một Đà Lạt thu nhỏ khi đến tham quan, trải nghiệm ở nơi này.

Đồi thông Than Uyên có không gian thoáng đãng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Nằm ở độ cao chừng 1000m so với mực nước biển, đồi thông Than Uyên tọa lạc ở khu 7, thị trấn Than Uyên, cách Quốc lộ 32 chỉ vài trăm mét. Con đường bê tông dốc thoai thoải, uốn lượn bên sườn đồi, đưa chúng tôi đến với điểm check-in tuyệt đẹp, đồi thông Than Uyên.

Cổng vào đồi thông được làm khá đơn giản, nhưng bắt mắt, với dòng chữ "Điểm du lịch đồi thông Than Uyên" như mời chào du khách đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng.

Nhiều người lựa chọn tổ chức sinh nhật tại đồi thông Than Uyên. (Ảnh: Minh Tuyến)

Bước qua cổng chào, ắt hẳn du khách sẽ khó có thể rời mắt trước cảnh sắc tuyệt đẹp của những hàng thông cổ thụ, cao vút, sừng sững bên quả đồi thoai thoải. Thông ở đây trồng không quá dày, tạo không gian thoáng đãng, du khách có thể thoải mái đi lại để có thể lựa chọn cho mình những điểm check-in, ghi lại những bức hình đẹp làm kỷ niệm. Đứng trên đồi thông, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn Than Uyên đang trên đà khởi sắc, với những góc phố khang trang, sạch đẹp.

Cảnh sắc ở đồi thông Than Uyên thật nên thơ. (Ảnh: Minh Tuyến)

Đến với đồi thông Than Uyên, du khách không chỉ được hòa mình vào không gian xanh biếc, sạch sẽ, với những điểm check-in tuyệt đẹp, mà còn được tham gia trải nghiệm với nhiều hoạt động thú vị khác như: Cắm trại hay chọn chiếc chòi lá sạch sẽ, thoáng mát, ẩn mình dưới những tán thông xanh, để tổ chức những bữa tiệc BBQ bên người thân, bạn bè.

Điểm check-in sống ảo hoàn hảo, hấp dẫn giới trẻ

Đặc biệt, đồi thông Than Uyên còn là điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời cho du khách bởi khí hậu mát mẻ, không khí trong lành. Đồi thông Than Uyên cung cấp dịch vụ lưu trú cho du khách, với những căn nhà sàn đặc trưng của miền núi Tây Bắc, được xây dựng công phu, rộng rãi làm nơi nghỉ ngơi, thư giãn.

Không chỉ được ngắm cảnh, nghỉ ngơi, thư giãn bên không gian thoáng đãng, đến đây, du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sản, mang đậm nét văn hóa đặc trưng của người dân địa phương như cá nướng pa pỉng tộp, cơm lam dẻo, thịt trâu gác bếp…

Không chỉ sở hữu không gian thoáng đãng, khí hậu ở đồi thông Than Uyên cũng khá mát mẻ. (Ảnh: Thanh Ngân)

Qua câu chuyện với anh Điêu Minh Tuyến – chủ cơ sở dịch vụ lưu trú ở đồi thông Than Uyên, được biết: Đồi thông Than Uyên hiện có 10 phòng, với đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu nghỉ lại của du khách. Năm 2019, gia đình anh Tuyến mua lại đồi thông này của người dân, với diện tích hơn 2ha.

"Khi mới mua lại đồi thông này, vợ chồng tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện làm du lịch. Khi đó đồi thông còn khá hoang sơ, không được gọn gàng, sạch đẹp như bây giờ. Sau một thời gian mua lại, nhận thấy có nhiều khu đất trống, vợ chồng tôi mới nảy ra ý tưởng mua cây hoa các loại về trồng. Khi vườn hoa hình thành, đến mùa khoe sắc, nhiều người rủ nhau đến chụp ảnh. Không chỉ chụp ảnh ở vườn hoa, họ còn lựa những địa điểm đẹp trong đồi thông để check-in, sống ảo. Thấy vậy, vợ chồng tôi mới tính đến chuyện làm du lịch" – anh Tuyến nhớ lại.

Đồi thông Than Uyên có nhiều điểm check-in sống ảo hoàn hảo, hấp dẫn giới trẻ. (Ảnh: Minh Tuyến)

Theo anh Tuyến, ý tưởng cải tạo lại đồi thông để phát triển du lịch của vợ chồng anh được các đồng chí lãnh đạo huyện Than Uyên rất ủng hộ. Được sự quan tâm động viên, khích lệ của lãnh đạo huyện Than Uyên, vợ chồng anh Tuyến bắt tay vào cải tạo đồi thông, làm đường đi, lối lại, phát dọn cỏ, xây nhà lưu trú, chòi lá… Chả mấy chốc, hình ảnh đồi thông đẹp đẽ dần dần hiện lên và ngày càng thu hút nhiều đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm.

Chị Trần Thị Hà, du khách đến từ Hà Nội vui vẻ cho biết: "Tôi rất thích đi du lịch. Lần đầu tiên đến với Than Uyên, tôi thấy vùng đất này có khá nhiều điểm đến lý thú. Đồi thông Than Uyên là một minh chứng cho du lịch nghỉ dưỡng ở Than Uyên. Đồi thông Than Uyên sở hữu nhiều cảnh đẹp, khí hậu lại rất mát mẻ. Đặc biệt, không gian nơi đây khá thoáng đãng, sạch sẽ. Hòa mình vào cảnh sắc nơi này, tôi cảm thấy thư thái hơn".

Nhiều căn nhà được xây dựng khang trang ở đồi thông Than Uyên, phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Với cảnh sắc nên thơ và nhiều điểm check-in sống ảo hoàn hảo, đồi thông Than Uyên đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách gần xa, nhất là với giới trẻ. Mỗi năm, đồi thông Than Uyên đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.