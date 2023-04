TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án chồng cắt cổ vợ do ghen tuông; tin mới vụ CEO Nguyễn Phương Hằng

Nghi án chồng cắt cổ vợ do ghen tuông

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 26/4, ông Võ Văn Trung – Chủ tịch UBND xã Ba Động, huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ chồng dùng dao cắt cổ vợ do ghen tuông.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 25/4, trong lúc mâu thuẫn do ghen tuông, người chồng đã dùng dao cắt cổ vợ dẫn đến thương tích nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người vợ được những người dân sống gần đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Tơ, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

“Sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã đã tạm giữ đối tượng và bàn giao cho Công an huyện Ba Tơ để điều tra theo thẩm quyền”, ông Trung cho biết thêm.

Cũng theo ông Trung, cặp vợ chồng này từ xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ lên huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) lập nghiệp, sinh sống từ lâu, đã có nhà cửa ổn định. Tuy nhiên, họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

CEO Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam

Sáng 26/4, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, VKSND TP.HCM đã ra lệnh tạm giam CEO Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) thêm 10 ngày trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do CEO Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm thực hiện.

CEO Nguyễn Phương Hằng (phải) cùng khách mời livestream. Ảnh: D.V

Trước đó, ngày 6/4, VKSND TP.HCM cũng ra lệnh tạm giam bà Hằng thêm 19 ngày kể từ ngày 7 đến 25/4.



Hồi tháng 3/2022, CQĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với CEO Nguyễn Phương Hằng.

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã mở rộng vụ án và khởi tố, bắt nhiều cá nhân liên quan đến CEO Nguyễn Phương Hằng, như ông Đặng Anh Quân, Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi). Trong vụ án này CEO Nguyễn Phương Hằng bị cáo buộc chủ mưu.

Khởi tố 22 vụ án, 65 bị can vụ 4 tiếp viên mang 11,4kg ma túy từ Pháp về Việt Nam

Tang vật được cơ quan chức năng phát hiện hôm 16/3 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Cục HK cung cấp

Sáng 26/4, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, mở rộng điều tra vụ án 4 tiếp viên hãng Vietnam Airlines mang 11,4kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16/3, Công an TP.HCM đã khởi tố 22 vụ án, 65 bị can với các tội "Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy", "Không tố giác tội phạm" và "Che giấu tội phạm".

Trước đó chiều 25/4, Công an TP.HCM đã khởi tố 16 vụ án, khởi tố 55 bị can liên quan đến đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia này.

Trước đó, vào lúc 8h45 phút ngày 16/3, thông qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60kg, gồm 4 vali của 4 tiếp viên có nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra, phát hiện trong 4 vali, ngoài các vật dụng cá nhân, có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng (chưa mở nắp, nhiều nhãn hiệu khác nhau, mỗi tuýp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ) và 17 chai nước súc miệng. Trong đó, có 157 tuýp chứa tổng cộng 11.284,57 gram (hơn 11,2kg) ma túy các loại Ketamine và MDMA.

Ngày 17/3, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. 6 ngày sau Công an TP.HCM có quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không này nhưng vẫn phối hợp điều tra khi cần.

Bắt cựu Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng 26/4, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Cường (SN 1962), cựu Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Trần Văn Cường được cho là người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến việc để cán bộ gây ra hậu quả nghiêm trọng trong vụ giải quyết hồ sơ ngân sách chi hỗ trợ đóng mới tàu cá cho ngư dân địa phương.

Ông Trần Văn Cường. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo thông tin từ công an, trước đó, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam Đào Hồng Đức (SN 1966, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá, Tổng cục Thủy sản), Nguyễn Vũ Hà (SN 1978, Trưởng phòng) và Nguyễn Quốc Công (SN 1988, đăng kiểm viên) để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Qua điều tra xác định, cuối năm 2020, các ông Đức, Hà và Công cùng với Nguyễn Đức Hoàng (Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, thuộc Sở NNPTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Đinh Cao Thượng (Phó Trưởng phòng Quản lý nghề cá và Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, Chi cục Thủy sản, thuộc Sở NNPTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động giám sát, thi công, kiểm tra, thẩm định, cấp giấy tờ pháp lý và giải quyết hồ sơ ngân sách Nhà nước chi hỗ trợ đóng mới tàu cá cho ngư dân theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018, của Chính phủ, đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ đối với tàu cá BV-91098-TS và tàu cá BV-91099-TS.

Các tàu này còn đang trong giai đoạn thi công, chưa hoàn thiện nhưng các bị can trên vẫn cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, sổ đăng kiểm tàu cá, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản… dẫn đến ngân sách Nhà nước chi hỗ trợ cho ngư dân sai quy định, gây thiệt hại số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Ngày 13/2, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt Nguyễn Đức Hoàng và Đinh Cao Thượng. Các đối tượng bị bắt là kết quả mở rộng điều tra vụ án Lê Minh Xuân cùng đồng bọn phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "mua bán hóa đơn" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau khi đánh giá toàn bộ tài liệu, chứng cứ của vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng đã xác định các bị can thực hiện hành vi mang yếu tố lỗi cố ý, có mục đích vụ lợi nên cuối tháng 3/2023, cơ quan điều tra đã thay đổi tội danh đối với các bị can sang tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Qua điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định, thời điểm xảy ra vụ việc trên ông Trần Văn Cường là Giám đốc Sở NNPTNT. Ông Cường là người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhưng thiếu trách nhiệm để cán bộ gây hậu quả nghiêm trọng nên tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Bắc Ninh: Tiền “làm luật” đăng kiểm nhanh được chia chác cho những ai? (Video kỳ 3)

Như Dân Việt đã thông tin: Trở lại vụ “làm luật” đăng kiểm nhanh tại một Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tư nhân tại thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; qua điều tra, mỗi xe đăng kiểm nhanh phải làm luật 1,2 - 1,5 triệu đồng. Trong khi, hàng ngày có rất nhiều xe được đăng kiểm làm theo cách này. Vậy khoản tiền làm luật sẽ được chia chác cho những ai?