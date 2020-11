Đối tượng 10x gây ra 15 vụ cướp giật tài sản tại Hà Nội

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Nam Phương (SN 2002; trú tại Mạn Lạn, Thanh Ba, Phú Thọ) về tội cướp giật tài sản và Đặng Đình Cừ (SN 1995; trú tại Vũ Lăng, Tiền Hải, Thái Bình) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Phương (trái) và Cừ (phải) bị khởi tố về tội cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ảnh: CA TP.Hà Nội

Trước đó, cuối tháng 9/2020, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của một số người dân bị một đối tượng nam giới đi xe máy Honda Wave cướp giật điện thoại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương điều tra, xác minh và đến ngày 22/10 đã bắt giữ được đối tượng gây án là Phạm Nam Phương.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã gây ra 15 vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội. Toàn bộ số điện thoại cướp giật được, Phương đều bán cho Đặng Đình Cừ.

Quá trình điều tra, Cừ đã tự nguyện giao nộp một số chiếc điện thoại là tang vật của các vụ cướp giật tài sản do Phạm Nam Phương gây ra.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Số điện thoại do Phương cướp giật được. Ảnh: CA TP.Hà Nội