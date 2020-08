Đối tượng bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh mê sống ảo

"Vụ việc cháu Gia Bảo là hồi chuông cảnh tỉnh cho các gia đình"

Chia sẻ trong buổi họp báo khuya 22/8, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay: Thật vui mừng vì đã đảm bảo được an toàn tính mạng và sức khỏe cho cháu. Điều vui mừng nhất đối với lực lượng công an chúng tôi là mang lại hạnh phúc, niềm vui và sự đoàn tụ cho gia đình cháu...

"Chúng tôi đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phân công chiến sĩ công an các quận, huyện, thị xã và đặc biệt là lực lượng cảnh sát hình sự, công an TP.Bắc Ninh bủa vây, săn lùng đối tượng. Chúng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ tích cực từ quần chúng nhân dân, đã cống hiến cho chúng tôi những tư liệu quý giá để từ đó chúng tôi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an tỉnh Tuyên Quang để giải cứu thành công cháu bé và bắt được đối tượng.

"Đây cũng là hồi chuông cảnh báo tới sự chăm sóc, quan tâm của gia đình tới con trẻ. Vẫn có những đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất manh động giữa ban ngày, ở nơi đông người, trung tâm thành phố. Lực lượng công an sẽ tập trung điều tra, hoàn tất hồ sơ phối hợp với phía Tòa án, đưa ra xét xử công khai vụ việc. Chắc chắn rằng pháp luật sẽ dành cho đối tượng bản án thích đáng nhất"