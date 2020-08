Vụ bé trai 3 tuổi mất tích: Người phụ nữ và chiếc xe nghi liên quan

Chiều 22/8, công an phát thông báo liên quan đến bé trai mất tích khi đi chơi cùng bố. Nội dung thông báo cho biết, Công an thành phố Bắc Ninh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành điều tra, xác minh vụ việc cháu bé bị mất tích xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21/8/2020 tại khu vực khu vui chơi Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh.

Công an thành phố Bắc Ninh thông báo đặc điểm cháu bé và đối tượng nghi vấn, đề nghị Công an các đơn vị, địa phương biết và phối hợp truy tìm tung tích cháu bé.

Công an TP.Bắc Ninh cùng người thân đi tìm bé Gia Bảo từ khi mất tích đến nay.

Đặc điểm nhận dạng của cháu bé có tên Nguyễn Cao Gia Bảo (hơn 2 tuổi, tên gọi ở nhà là Cam, trú tại khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Bố của Bảo là anh Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1983; mẹ: Cao Thị Ngọc Yến, sinh năm 1985.

Khi mất tích, cháu mặc quần áo cộc màu ghi, trên áo có in hình chuột Mickey, không đi dép. Cháu có nốt ruồi đen bên dưới đuôi mắt phải.

Hình ảnh người nghi vấn đi cùng cháu bé tại công viên.

Hình ảnh cháu bé đi theo người phụ nữ ( Ảnh cắt từ Clip).

Tại thông báo, Công an cũng nêu đặc điểm đối tượng nghi vấn là một người phụ nữ khoảng gần 50 tuổi, mặc áo trắng, quần đen. Nhà chức trách đã phát thông báo truy tìm người phụ nữ nghi vấn này song chưa khẳng định người này có đưa bé trai đi hay không.

Nếu có thông tin gì về vụ việc trên, đề nghị báo về Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo SĐT: 0988.644.666 (Đ/c Thượng tá Trịnh Đăng Cảnh - Phó trưởng Công an thành phố) hoặc SĐT: 0939.519.888 (Đ/c Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố).

Chiếc xe có dấu hiệu nghi vấn. Người phụ nữ đi xe máy màu trắng và nghi đứa trẻ ngồi đằng trước.

Nghi vấn người phụ nữ di chuyển cùng đứa bé ngồi đằng trước xe máy.

Vụ bé 2 tuổi mất tích: Có một phụ nữ khoảng 50 tuổi nghi vấn vẫy tay gọi bé.

Công an thành phố Bắc Ninh rất mong nhận được sự phối hợp của Công an các đơn vị địa phương.

Trước đó, Công an Bắc Ninh nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Hưng, SN 1983, ở Khúc Toại, Khúc Xuyên, TP.Bắc Ninh về việc vào chiều 21/8, anh đón con trai 2 tuổi là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo, SN 2018 đi học về, sau đó đưa con ra công viên Nguyễn Văn Cừ đoạn đối diện hồ điều hoà TP.Bắc Ninh chơi.

Do anh Hưng bận công việc nên phải sử dụng điện thoại, không quan sát được con. Ít phút sau, anh không nhìn thấy con đâu, vội tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy tung tích bé, đồng thời báo cáo với cơ quan Công an.

Ngay lập tức, Giám đốc Công an Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ, phối hợp với người nhà tìm kiếm tất cả các địa điểm xung quanh (tính từ viện đa khoa, viện sản nhi, chân cầu cao tốc, xung quanh hồ, các khu biệt thự, các cửa ngõ cống, công viên, bãi rác, nhà bóng, các khu vui chơi), đồng thời trích camera các nhà gần khu vực để tìm cháu bé; rà soát các mối quan hệ của gia đình cháu bé để nắm thêm thông tin.

Công an Bắc Ninh cũng đã huy động cả chó nghiệp vụ hỗ trợ tìm kiếm cháu bé nhưng không thể tìm được vì trời mưa nên mất mùi.

Cháu Gia Bảo mất tích đầy bí ấn.

Cơ quan chức năng đề nghị, ai có camera hành trình ô tô đi lại đoạn hồ điều hòa, ngã tư BV Sản Nhi, đường Bình Than - Đại Phúc, đường 53, ngã tư Nguyễn Trãi giao với đường Bình Than thì cung cấp cho cơ quan công an nơi gần nhất.



Nếu ai biết thông tin về cháu xin vui lòng liên hệ với anh Hưng (bố cháu) theo số điện thoại 0983 454 464, chị Yến (mẹ cháu) theo số điện thoại 038 666 0229; hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.