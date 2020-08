Clip: Xúc động giây phút bé trai bị bắt cóc đoàn tụ với người thân

Video: Khoảnh khắc bé trai bị bắt cóc trở về với gia đình

Liên quan đến vụ việc một bé trai 2 tuổi mất tích tại Bắc Ninh, công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Đến 21h30 ngày 22/8, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (sinh ngày 05/4/2018) tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Bước đầu làm rõ đối tượng có hành vi bắt cóc và đưa cháu Nguyễn Cao Gia Bảo lên Tuyên Quang là Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1988, quê quán: Tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Thu đang cư trú cùng người yêu tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Tối ngày 22/8, nhận được thông tin của cơ quan công an, anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1983 - bố cháu Gia Bảo) đã cùng lực lượng từ Bắc Ninh lên Tuyên Quang đón con trai. Khoảnh khắc hai cha con đoàn tụ khiến nhiều người xúc động.

Anh Hưng phờ phạc sau một đêm thức trắng, hạnh phúc ôm chặt con trai khi lên đón cháu tại Tuyên Quang

Sau khi hoàn tất thủ tục, kiểm tra sức khoẻ cho cháu bé, anh Hưng cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa cháu về Bắc Ninh.

Đến khoảng 1h sáng hôm nay (32/8), cháu Gia Bảo đã về đến nhà tại phường Khúc Xuyên, TP.Bắc Ninh. Đón cháu bé không chỉ có người thân mà còn rất đông người dân tỉnh Bắc Ninh. Ai nấy đều vui mừng khi cháu bình an vô sự trở về.



Gia Bảo trở về nhà lúc khoảng 1h sáng ngày 23/8 trong sự chào đón của gia đình và rất nhiều người dân Bắc Ninh

Vụ bắt cóc xảy ra chiều 21/8. Khi đó, anh Nguyễn Văn Hưng đưa con trai tên Nguyễn Cao Gia Bảo đến khu vui chơi trẻ em trong Công viên Nguyễn Văn Cừ ở TP Bắc Ninh.